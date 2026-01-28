 Aller au contenu principal
Vallourec signe un partenariat avec XGS Energy
information fournie par Zonebourse 28/01/2026 à 18:15

Vallourec a annoncé un partenariat stratégique avec XGS Energy, un acteur de référence des systèmes géothermiques de nouvelle génération.

Leur accord porte sur la chaîne d'approvisionnement pour des projets géothermiques commerciaux de trois gigawatts déployés par XGS dans l'ouest des Etats-Unis.

Pour XGS, ce partenariat va permettre de sécuriser son approvisionnement en tubes, un composant majeur de certains de ces systèmes. Pour Vallourec, il représente une étape stratégique dans l'expansion de son offre New Energies et renforce l'ambition du groupe de devenir un fournisseur de premier plan de solutions tubulaires et de services associés.

