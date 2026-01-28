Vallourec signe un partenariat avec XGS Energy
information fournie par Zonebourse 28/01/2026 à 18:15
Leur accord porte sur la chaîne d'approvisionnement pour des projets géothermiques commerciaux de trois gigawatts déployés par XGS dans l'ouest des Etats-Unis.
Pour XGS, ce partenariat va permettre de sécuriser son approvisionnement en tubes, un composant majeur de certains de ces systèmes. Pour Vallourec, il représente une étape stratégique dans l'expansion de son offre New Energies et renforce l'ambition du groupe de devenir un fournisseur de premier plan de solutions tubulaires et de services associés.
Valeurs associées
|17,900 EUR
|Euronext Paris
|+1,68%
