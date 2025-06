Communiqué de presse

VALLOUREC REMPORTE UNE IMPORTANTE COMMANDE OCTG AUPRÈS D’ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY (ADNOC)

Meudon (France), 30 juin 2025 – Vallourec, un leader mondial des solutions tubulaires premium sans soudure, a remporté une importante commande auprès d’Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) pour la fourniture de plus de 30 000 tonnes de tubes en acier carbone et d’accessoires associés équipés de connexions premium VAM ® . Cette commande s’inscrit dans le cadre de l'accord à long terme (LTA) conclu entre Vallourec et ADNOC pour la fourniture d’OCTG (Oil Country Tubular Goods).

Cet accord comprend également une gamme complète de services, tels que VAM ® Field Service et des solutions digitales à valeur ajoutée, conçues pour optimiser les opérations d'installation et de maintenance. Ces services permettront de garantir que les champs pétroliers et gaziers d’ADNOC opèrent avec une efficacité maximale.

Pour répondre aux exigences d’approvisionnement et de livraison du projet, la production sera réalisée dans plusieurs sites industriels de Vallourec situés au Brésil, en Chine, et en Indonésie. Cette commande s’inscrit pleinement dans l'objectif ambitieux d'ADNOC d'atteindre une production de 5 millions de barils par jour d'ici 2027.

Laurent Dubedout, Senior Vice-Président OCTG, Services et Accessoires a déclaré : « Ce contrat témoigne de l'engagement sans faille de Vallourec à fournir à ADNOC des produits et services premium, qui s’appuient sur des décennies d'excellence opérationnelle au Moyen-Orient. Grâce à notre expérience et à notre efficacité éprouvée sur le terrain, nous continuons à livrer des solutions OCTG de pointe et des services connexes aux opérateurs majeurs comme ADNOC. »

