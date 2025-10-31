 Aller au contenu principal
VALLOUREC REMPORTE UN CONTRAT MAJEUR, INTÉGRÉ EN EAU PROFONDES AVEC TECHNIPFMC AU BRÉSIL
information fournie par GlobeNewswire 31/10/2025 à 07:01

VALLOUREC REMPORTE UN CONTRAT MAJEUR, INTÉGRÉ EN EAU PROFONDES AVEC TECHNIPFMC AU BRÉSIL

Meudon (France), le 31 octobre 2025 – Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium sans soudure, annonce avoir remporté un contrat avec TechnipFMC pour la fourniture de pipelines destinés au projet Orca (anciennement connu sous le nom de Gato do Mato), un important projet de développement en eaux profondes situé dans le bassin de Santos (Brésil), opéré par Shell Brésil. Ce contrat intégré porte sur plus de 20 000 tonnes de pipelines premium sans soudure en acier carbone, destinés aux risers et aux flowlines sous-marins, ainsi que sur des services de revêtement anti-corrosion et d’isolation thermique.

Philippe Guillemot, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général de Vallourec, a déclaré : « Le projet Orca illustre parfaitement la capacité de Vallourec à relever les défis techniques les plus complexes des environnements offshores. Ce contrat, qui inclut l’isolation thermique, constitue une première depuis l’acquisition de Thermotite do Brasil et démontre la valeur de notre offre intégrée pour nos clients locaux. Entièrement produit au Brésil et soutenu par notre stratégie d’investissement de ces dernières années, il renforce notre présence dans un marché stratégique pour nos activités et témoigne de la confiance de nos partenaires dans notre savoir-faire industriel. »

A propos de Vallourec :

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).
Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.


Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Relations avec les investisseurs :
Connor Lynagh
Tel: +1 (713) 409-7842
connor.lynagh@vallourec.com

Actionnaires individuels :
Toll Free number (From France): 0 805 65 10 10
actionnaires@vallourec.com


Relations presse : Taddeo
Romain Grière
Tel: +33 (0)7 86 53 17 29
romain.griere@taddeo.fr

Nicolas Escoulan
Tel: +33 (0)6 42 19 14 74
nicolas.escoulan@taddeo.fr

Pièce jointe


