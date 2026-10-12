VALLOUREC REMPORTE UN CONTRAT MAJEUR AUPRÈS DE TOTALENERGIES

POUR LE DÉVELOPPEMENT DU CHAMP GAZIER D’ABSHERON, EN AZERBAÏDJAN

Meudon (France), le 12 octobre 2026 – Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium sans soudure, annonce avoir remporté un contrat majeur auprès de TotalEnergies pour la fourniture de solutions tubulaires destinées au développement du champ gazier d’Absheron, en Azerbaïdjan.

Le contrat porte sur des tubes OCTG (Oil Country Tubular Goods) ainsi que sur des solutions line pipe pour un volume total de plus de 16 000 tonnes de tubes.

Pour la partie OCTG, Vallourec fournira des tubes et des connexions premium VAM ® , notamment des connexions VAM ® SLIJ-3. VAM ® SLIJ-3 est la dernière génération de connexions premium semi-flush de Vallourec, conçues pour les environnements offshores les plus exigeants. Le contrat comprend également une gamme d’accessoires qui seront fabriqués sur les différents sites industriels du Groupe à travers le monde, ainsi que CLEANWELL ® , la solution sans graisse de Vallourec, qui améliore l’efficacité opérationnelle et réduit l’impact environnemental.

Pour les line pipes, la commande porte sur environ 159 kilomètres de tubes, livrés avec un revêtement anticorrosion pour des applications onshore et offshore.

Grâce à sa présence locale via sa filiale VAM ® Caspian, Vallourec sera également en mesure d’accompagner TotalEnergies sur l’ensemble des opérations liées à ce projet, preuve que le Groupe est en mesure de conjuguer expertise mondiale et proximité avec ses clients dans la région de la mer Caspienne.

Situé dans la partie azerbaïdjanaise de la mer Caspienne, à environ 100 kilomètres au sud-est de Bakou et à près de 500 mètres de profondeur, le gisement d’Absheron sera exploité pour produire jusqu’à 6 milliards de mètres cubes de gaz par an et 47 000 barils de condensats par jour. Ce gaz sera ensuite destiné à la fois au marché intérieur azerbaïdjanais et à l’exportation, afin de répondre aux besoins en énergie du pays et de renforcer la sécurité énergétique régionale.

L’attribution de ce contrat démontre la qualité de l’offre technique et commerciale de Vallourec, ainsi que de la capacité du Groupe à respecter le calendrier exigeant du projet. Grâce à son offre intégrée, composée de solutions OCTG premium, de line pipes, d’accessoires, de sa technologie sans graisse et de l’accompagnement de son entité locale, Vallourec s’impose comme un fournisseur clé pour ce projet gazier majeur.

Philippe Guillemot, Président du Conseil d’Administration et Directeur Général, a déclaré : « Nous sommes ravis d’avoir été retenus par TotalEnergies pour le projet Absheron. Ce contrat témoigne de la confiance que nos clients accordent à Vallourec pour fournir des solutions tubulaires premium complètes, tant pour les applications OCTG que pour les line pipes, et destinées à des projets énergétiques complexes. Cette commande démontre également la force de notre empreinte industrielle mondiale, ainsi que la valeur ajoutée de nos technologies et de notre présence locale dans la région de la mer Caspienne, qui nous permettent de répondre à la demande croissante de gaz en Azerbaïdjan et dans l’ensemble de la région. »

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets. Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD). Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY).

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