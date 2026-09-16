VALLOUREC REMPORTE UN CONTRAT MAJEUR AUPRÈS DE SUBSEA7 POUR LE PROJET OFFSHORE SEPIA 2 DE PETROBRAS AU BRÉSIL

Meudon (France), le 16 septembre 2026 – Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium sans soudure, annonce avoir remporté un contrat majeur auprès de Subsea7 pour la fourniture de line pipes sans soudure en acier carbone, équipés d’un revêtement d'isolation thermique et destinés au projet Sepia 2. Ce projet développé par Petrobras se situe dans le bassin pré-salifère de Santos, au large du Brésil.

L'attribution de ce contrat fait suite à l'obtention récente par Subsea7 d'un contrat EPCI (Ingénierie, Approvisionnement, Construction et Installation) auprès de Petrobras pour ce projet. Vallourec s'est ainsi vu confier l'intégralité de la fourniture des line pipes en acier carbone, équipés de leur revêtement externe d’isolation thermique, grâce à une offre intégrée unique.

Dans le cadre de ce contrat, Vallourec produira environ 130 kilomètres de risers et de flowlines rigides, soit plus de 15 000 tonnes de tubes en acier carbone adaptés aux environnements hautement corrosifs. Les tubes seront fabriqués dans l'usine Vallourec de Jeceaba, située dans le Minas Gerais au Brésil, tandis que l'application du revêtement d'isolation thermique sera réalisée sur le site Vallourec de Serra, Espírito Santo.

Le projet Sepia 2, situé dans les eaux ultra-profondes du bassin de Santos, une zone pré-salifère à environ 280 kilomètres des côtes brésiliennes, est développé par un consortium dirigé par Petrobras. Il comprend 15 puits et un pipeline d’exportation relié à une nouvelle unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO). Ce pipeline sera installé à une profondeur d'eau d'environ 2 170 mètres.

Ce succès démontre la capacité de Vallourec à répondre aux exigences particulièrement strictes en matière de line pipes isolés thermiquement, tant dans la phase d’installation que pendant l’exploitation, notamment dans des conditions extrêmes en eaux profondes. Grâce à ses solutions de revêtement thermique de pointe en Polypropylène Syntactique, Vallourec accompagnera Subsea7 et Petrobras pour relever ces défis tout au long de ce projet.

Philippe Guillemot, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général du groupe Vallourec, a déclaré : « Ce contrat illustre toute la force de l'offre intégrée de Vallourec, qui allie des tubes premium sans soudure et un revêtement d'isolation thermique de pointe. Il confirme notre statut de partenaire de choix pour les projets pré-salifères les plus exigeants et démontre l'excellence de notre modèle industriel entièrement intégré au Brésil, depuis notre usine de Jeceaba jusqu'à notre site spécialisé en revêtements, basé à Serra. Je tiens à remercier Subsea7 et Petrobras pour cette nouvelle marque de confiance, qui vient récompenser l'engagement de nos équipes. »

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets. Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD). Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY).

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