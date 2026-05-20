Vallourec remporte deux contrats et va investir au Brésil

Au lendemain d'un repli de 7,94%, lié à la cession de 23,9 millions d'actions par l'un de ses actionnaires ArcelorMittal, Vallourec a annoncé avoir remporté d'importants contrats au Guyana et un investissement au Brésil.

Dans le détail, le spécialiste des solutions tubulaires premium sans soudure a enregistré deux nouvelles commandes de pipelines de la part d'ExxonMobil Guyana Limited. Ces commandes, qui s'inscrivent dans le cadre du contrat long terme signé en 2021, contribuent ainsi à renforcer les relations entre les deux entreprises. Le Français sera chargé de fournir plus de 145 km de pipeline, soit environ 40 000 tonnes de tubes, dont 90 km seront traités thermiquement avec le système de résine Proxxima doté d'une technologie d'isolation sous-marine d'ExxonMobil.

Afin d'accompagner ce développement, le groupe va investir dans la modernisation de son usine Vallourec Coating Solutions située à Serra, Espirito Santo, au Brésil.

Le montant des contrats et de l'investissement n'ont pas été précisés.