

VALLOUREC REMPORTE D’IMPORTANTS CONTRATS DE PIPELINES AUPRÈS D’EXXONMOBIL AU GUYANA ET INVESTIT AU BRÉSIL DANS LE SYSTÈME DE RÉSINE PROXXIMA™ DOTÉ DE LA TECHNOLOGIE D’ISOLATION SOUS-MARINE GDLX™

Meudon, le 20 mai 2026 – Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium sans soudure, annonce deux nouvelles commandes de pipelines de la part d’ExxonMobil Guyana Limited. Ces commandes, qui s’inscrivent dans le cadre du contrat long terme signé en 2021, contribuent ainsi à renforcer les relations entre les deux entreprises.

Dans le cadre de ces contrats, Vallourec fournira des pipelines équipés d’un revêtement et destinés aux projets en eaux profondes Hammerhead et Longtail d’ExxonMobil Guyana Limited, tous les deux situés dans le bloc Stabroek.



Le périmètre total de ces contrats comprend la fourniture de plus de 145 km de pipeline, soit environ 40 000 tonnes de tubes, dont 90 km (22 000 tonnes de tubes) seront traités thermiquement avec le système de résine Proxxima™ doté de la technologie d’isolation sous-marine GDLX™ d’ExxonMobil. Ces contrats prévoient également l’application d’un revêtement anticorrosion, et un traitement intérieur spécifique basé sur un procédé de soudure en alliage résistant à la corrosion (CRA).



Vallourec est devenu le premier titulaire d’une licence pour les systèmes de résine Proxxima™ dotés de la technologie d’isolation sous-marine GDLX™, concédée par ExxonMobil en vue de sa commercialisation. Pour accompagner ce développement, le Groupe va investir dans la modernisation de son usine Vallourec Coating Solutions située à Serra, Espírito Santo, au Brésil.



Le système de résine Proxxima™ doté de la technologie d’isolation sous-marine GDLX™ offre des performances thermiques supérieures à celles des systèmes d’isolation conventionnels. Sa conception moulée monocouche permet une application directe sur l’acier nu, ce qui accélère considérablement le processus d’isolation des tubes. Ce revêtement isolant améliore également les temps de refroidissement des tubes et aide ainsi les opérateurs à réduire les coûts d’exploitation associés aux mesures de protection, telles que l’injection d’inhibiteurs ou la recirculation de brut stabilisé, lors d’arrêts prolongés.



Philippe Guillemot, Président du Conseil d’administration et Directeur général de Vallourec, a déclaré : « Ces nouveaux contrats consolident le positionnement stratégique de Vallourec en tant que fournisseur clé d’ExxonMobil Guyana Limited. Associés à notre investissement dans les systèmes de résine Proxxima™ dotés de la technologie d’isolation sous-marine GDLX™, ces contrats illustrent notre capacité à proposer à nos clients des solutions innovantes à forte valeur ajoutée, notamment dans le domaine de l’isolation thermique de pointe. Ces projets qui s’appuient sur notre empreinte industrielle au Brésil, témoignent non seulement de l’excellence opérationnelle de nos équipes, mais également de la robustesse de notre chaîne de valeur industrielle intégrée, de la production aux opérations de finition premium et de revêtement. »



Proxxima™ est une marque déposée d'Exxon Mobil Corporation et GDLX™ est une marque déposée de Bayou Holdco, Inc., toutes deux utilisées avec l'autorisation de leurs propriétaires respectifs.



À propos de Vallourec



Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.



Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

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