VALLOUREC REÇOIT LA NOTATION « INVESTMENT GRADE » DE MOODY’S ET S&P

ET EST DÉSORMAIS NOTÉ « INVESTMENT GRADE » PAR LES TROIS PRINCIPALES AGENCES

Meudon (France), le 27 novembre 2025 – Vallourec, leader mondial de solutions tubulaires premium sans soudure, annonce de nouvelles révisions positives de ses notations de crédit par Moody's et S&P Global, après le relèvement à « Investment Grade » par Fitch, en avril 2025. Dans le détail :

Moody's a relevé la note de Vallourec de Ba1 à Baa3, une note « Investment Grade » assortie d’une perspective stable.

S&P Global a relevé les notes de crédit émetteur long et court terme de Vallourec de BB+/B à BBB-/A-3, des notations « Investment Grade » assorties d’une perspective stable.

Moody's Ratings a déclaré : « Le relèvement de la notation à Baa3 reflète la démonstration continue de la mise en œuvre réussie de la transformation stratégique de Vallourec, notamment le recentrage sur des produits à plus forte valeur ajoutée et la réduction substantielle de ses coûts fixes industriels depuis 2022 », tandis que S&P Global a souligné que « l'amélioration des marges de Vallourec est durable et que, par conséquent, son modèle d’affaire est plus résilient. Malgré certaines incertitudes macroéconomiques, nous prévoyons que la position solide de Vallourec sur le marché mondial des OCTG premium soutiendra une génération de flux de trésorerie importante ».

Philippe Guillemot, Président du Conseil d’administration et Directeur général de Vallourec a déclaré: « L’obtention de la notation Investment Grade auprès de Moody’s, S&P Global et Fitch souligne la solidité de notre situation financière et notre performance durable de génération de trésorerie. À l’avenir, nous prévoyons une amélioration continue de la conversion du résultat en génération de trésorerie à mesure que les coûts de restructuration initiaux du plan New Vallourec s’estompent et que nos actions stratégiques continuent de produire une croissance profitable. Ce statut nous offre une plus grande flexibilité pour optimiser notre bilan et améliore notre accès aux marchés obligataires à des conditions plus favorables, nous permettant ainsi de continuer à créer toujours plus de valeur pour nos actionnaires. »

A propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

