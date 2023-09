Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec : pullback assez brutal sous 12,80E information fournie par Cercle Finance • 11/09/2023 à 17:26









(CercleFinance.com) - Vallourec subit un pullback assez brutal sous 12,80E qui met à mal le support oblique court terme qui gravitait vers 12,60E.

A 12,25E, le titre a compromis un autre petit support situé vers 12,40E et pourrait bien revenir tester l'ex-zénith des 12E des 13 avril et 24 juillet





Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris -3.30%