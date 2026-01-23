VALLOUREC PRÉSENTERA DELPHY, SA SOLUTION INNOVANTE DE STOCKAGE D’HYDROGÈNE, À HYVOLUTION 2026

Meudon (France), le 23 janvier 2026 – Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium sans soudure, participera à Hyvolution 2026, le rendez-vous européen de référence dédié à l’hydrogène, qui se tiendra du 27 au 29 janvier 2026, à Paris. Cette année, Delphy, la solution de stockage d’hydrogène de Vallourec, a été sélectionnée parmi les cinq lauréats du Prix de l’Innovation du salon.

Événement majeur du secteur de l’hydrogène, Hyvolution offre à Vallourec une plateforme stratégique pour démontrer son engagement à fournir des solutions industrielles et déployables à grande échelle, pour accompagner le développement de la filière de l’hydrogène vert, et contribuer ainsi à l’accélération de la transition énergétique.

La solution Delphy lauréate du Prix de l’Innovation à HYVOLUTION 2026

D’ores et déjà disponible sur le marché, Delphy est la solution de stockage d'hydrogène de Vallourec, capable de stocker verticalement en sous-sol jusqu'à 100 tonnes d'hydrogène gazeux. Conçue pour allier des performances sous haute pression, une empreinte au sol minimale et une sécurité de premier plan, cette solution clé en main est déjà certifiée par Bureau Veritas et DNV. Depuis le lancement de cette solution, Vallourec a déjà signé des partenariats avec H2V, pionnier français de la production d’hydrogène vert à grande échelle ; NextChem Tech, spécialisée dans les technologies de décarbonation ; et Geostock, spécialiste mondial du stockage souterrain d’énergie.

La sélection de Delphy parmi les cinq lauréats du prix de l’innovation de Hyvolution 2026 constitue une reconnaissance majeure de cette technologie révolutionnaire. Cette distinction met en avant la capacité de Vallourec à transformer son expertise industrielle en solutions concrètes, qui accélèrent le déploiement de l’hydrogène vert à grande échelle.

À l’occasion d’Hyvolution 2026, les visiteurs pourront découvrir Delphy et échanger avec nos équipes sur le stand Vallourec (J50). De plus, les experts de Vallourec interviendront dans des conférences techniques pour partager leur vision du marché et les atouts de notre solution :

Présentation de Delphy par Vincent Designolle, Directeur de Delphy – mardi 27 janvier à 15h, Workshop 1

Table ronde « Stockage d’hydrogène à grande échelle : meilleure sécurité énergétique et gestion des réseaux » avec Vincent Designolle (Directeur de Delphy), Alain Caracatzanis (Directeur général de Storengy) et Noé van Hulst (Conseiller Hydrogène chez Gasunie) – jeudi 29 janvier à 10h, Main stage

Cérémonie du prix de l’Innovation avec Katrine Hagege, Responsable du développement commercial Europe pour Delphy – jeudi 29 janvier à 11h30, Workshop 2

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets. Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD). Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Relations Investisseurs

Connor Lynagh

Tel: +1 (713) 409-7842

connor.lynagh@vallourec.com Relations Presse

Taddeo - Romain Grière



Tel: +33 (0) 7 86 53 17 29

romain.griere@taddeo.fr



Relations actionnaires individuels

N° Vert : 0 805 65 10 10



actionnaires@vallourec.com



Nicolas Escoulan

Tel: +33 (0)6 42 19 14 74



nicolas.escoulan@taddeo.fr





Pièce jointe