 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

VALLOUREC PRÉSENTERA DELPHY, SA SOLUTION INNOVANTE DE STOCKAGE D’HYDROGÈNE, À HYVOLUTION 2026
information fournie par GlobeNewswire 23/01/2026 à 07:00

VALLOUREC PRÉSENTERA DELPHY, SA SOLUTION INNOVANTE DE STOCKAGE D’HYDROGÈNE, À HYVOLUTION 2026

Meudon (France), le 23 janvier 2026 – Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium sans soudure, participera à Hyvolution 2026, le rendez-vous européen de référence dédié à l’hydrogène, qui se tiendra du 27 au 29 janvier 2026, à Paris. Cette année, Delphy, la solution de stockage d’hydrogène de Vallourec, a été sélectionnée parmi les cinq lauréats du Prix de l’Innovation du salon.

Événement majeur du secteur de l’hydrogène, Hyvolution offre à Vallourec une plateforme stratégique pour démontrer son engagement à fournir des solutions industrielles et déployables à grande échelle, pour accompagner le développement de la filière de l’hydrogène vert, et contribuer ainsi à l’accélération de la transition énergétique.

La solution Delphy lauréate du Prix de l’Innovation à HYVOLUTION 2026

D’ores et déjà disponible sur le marché, Delphy est la solution de stockage d'hydrogène de Vallourec, capable de stocker verticalement en sous-sol jusqu'à 100 tonnes d'hydrogène gazeux. Conçue pour allier des performances sous haute pression, une empreinte au sol minimale et une sécurité de premier plan, cette solution clé en main est déjà certifiée par Bureau Veritas et DNV. Depuis le lancement de cette solution, Vallourec a déjà signé des partenariats avec H2V, pionnier français de la production d’hydrogène vert à grande échelle ; NextChem Tech, spécialisée dans les technologies de décarbonation ; et Geostock, spécialiste mondial du stockage souterrain d’énergie.

La sélection de Delphy parmi les cinq lauréats du prix de l’innovation de Hyvolution 2026 constitue une reconnaissance majeure de cette technologie révolutionnaire. Cette distinction met en avant la capacité de Vallourec à transformer son expertise industrielle en solutions concrètes, qui accélèrent le déploiement de l’hydrogène vert à grande échelle.

À l’occasion d’Hyvolution 2026, les visiteurs pourront découvrir Delphy et échanger avec nos équipes sur le stand Vallourec (J50). De plus, les experts de Vallourec interviendront dans des conférences techniques pour partager leur vision du marché et les atouts de notre solution :

  • Présentation de Delphy par Vincent Designolle, Directeur de Delphy – mardi 27 janvier à 15h, Workshop 1
  • Table ronde « Stockage d’hydrogène à grande échelle : meilleure sécurité énergétique et gestion des réseaux » avec Vincent Designolle (Directeur de Delphy), Alain Caracatzanis (Directeur général de Storengy) et Noé van Hulst (Conseiller Hydrogène chez Gasunie) – jeudi 29 janvier à 10h, Main stage
  • Cérémonie du prix de l’Innovation avec Katrine Hagege, Responsable du développement commercial Europe pour Delphy – jeudi 29 janvier à 11h30, Workshop 2

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets. Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD). Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Relations Investisseurs
Connor Lynagh
Tel: +1 (713) 409-7842
connor.lynagh@vallourec.com 		Relations Presse
Taddeo - Romain Grière

Tel: +33 (0) 7 86 53 17 29
romain.griere@taddeo.fr

Relations actionnaires individuels
N° Vert : 0 805 65 10 10

actionnaires@vallourec.com

Nicolas Escoulan
Tel: +33 (0)6 42 19 14 74

nicolas.escoulan@taddeo.fr

Pièce jointe


© GlobeNewswire

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • des lingots d'or (Crédits: Pixabay - PublicDomainPictures)
    L'or, l'argent et le platine poursuivent leur remontée record
    information fournie par Reuters 23.01.2026 08:00 

    L'or a atteint un nouveau record vendredi, tandis que l'argent et le platine ont également augmenté leurs gains pour atteindre des sommets historiques, soutenus par les incertitudes géopolitiques et économiques, un dollar plus faible et des paris sur des réductions ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 23.01.2026 07:49 

    (Actualisé avec Shell) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris ... Lire la suite

  • ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )
    BNP Paribas veut supprimer 1.200 emplois dans la gestion d'actifs (presse)
    information fournie par Boursorama avec AFP 23.01.2026 07:48 

    BNP Paribas envisage de supprimer environ 1.200 emplois dans sa filiale de gestion d'actifs, affirme jeudi le journal Les Echos, dont quelque 600 en France, quelques jours seulement après la fusion de ses activités historiques avec Axa IM, acheté l'été dernier. ... Lire la suite

  • Elon Musk à Davos, en Suisse, le 23 janvier 2026. ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Musk veut commercialiser ses robots Optimus d'ici fin 2027
    information fournie par Boursorama avec AFP 23.01.2026 07:47 

    Tesla devrait commencer à commercialiser ses robots humanoïdes Optimus d'ici fin 2027, a promis jeudi à Davos son patron multimilliardaire Elon Musk. "D'ici la fin de l'année prochaine, je pense que nous vendrons des robots humanoïdes au public", a-t-il affirmé ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank