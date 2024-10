VALLOUREC PRÉSENTE SES SOLUTIONS INNOVANTES POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE À ADIPEC 2024

Meudon (France), le 30 octobre 2024 – Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium sans soudure, participera à ADIPEC 2024, le plus grand événement mondial de l’industrie de l’énergie, qui se tiendra du 4 au 7 novembre 2024 à Abu Dhabi. Cette année, Vallourec mettra en avant son offre Vallourec ® New Energies, une gamme de solutions technologiques innovantes au service de la transition énergétique.

En tant qu'événement mondial clé, ADIPEC 2024 offre à Vallourec l’opportunité de renforcer sa présence et son engagement au Moyen-Orient, un pôle stratégique pour les marchés du pétrole et du gaz ainsi que pour les nouvelles énergies émergentes.

Au stand de Vallourec à ADIPEC 2024, les visiteurs auront l’occasion de découvrir :

La solution Delphy , incarnant le système révolutionnaire de stockage d’hydrogène comprimé dans des réservoirs sous pression souterrains de Vallourec, avec une visite immersive en réalité virtuelle du démonstrateur Delphy situé sur le site de Vallourec à Aulnoye-Aymeries. Les experts de Vallourec ® New Energies y présenteront également notre gamme de solutions pour le captage et le stockage de carbone (CCUS), ainsi que pour les projets de géothermie et d’hydrogène.





Les experts de Vallourec participeront également à une présentation technique durant la conférence ADIPEC, permettant aux participants de discuter des avancées technologiques et des solutions adaptées au secteur de l’hydrogène, en collaboration avec Gasunie. Cette présentation est prévue le jeudi 7 novembre de 09h30 à 09h45 à la station Knowledge Sharing ePoster 18, sous le titre « Protocole de test des connexions OCTG pour le stockage souterrain d’hydrogène » .

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 14 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD). Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

