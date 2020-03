Vallourec : Perspectives 2020

Perspectives 2020

Boulogne-Billancourt (France), le 20 mars 2020 - L'environnement dans lequel opère Vallourec a subi ces dernières semaines des changements importants : l'épidémie de coronavirus (Covid-19) dans les pays où le Groupe est présent, cumulée à la dégradation soudaine du prix du baril de pétrole, devraient avoir des impacts sur les activités du Groupe, et plus particulièrement en Amérique du Nord où de nombreux opérateurs du pétrole et gaz non conventionnel annoncent leur volonté de réduire fortement leurs plans de forage.

Il est impossible, à ce stade, de quantifier l'impact de ces facteurs sur la performance et les objectifs 2020 de Vallourec. Dès lors, Vallourec suspend les prévisions précédemment communiquées. Vallourec, dont les équipes sont déterminées et mobilisées, met en œuvre de manière résolue toutes les mesures d'adaptation nécessaires et accélère son programme de réduction de coûts, pour faire face à la situation, qu'il aborde dans des conditions de compétitivité considérablement améliorées au cours de ces dernières années.

Vallourec dispose par ailleurs d'une solide position de liquidité1 qui n'a à ce jour pas été affectée de manière spécifique par l'épidémie de coronavirus ou par la chute des prix du baril de pétrole et évolue de manière cohérente avec la saisonnalité habituelle.

Vallourec est en contact continu avec ses banques et entretient un dialogue constructif avec elles afin de pouvoir mettre en œuvre l'augmentation de capital de €800m annoncée le 19 février 2020 dès que les conditions le permettront. Le principe de cette augmentation de capital sera soumis au vote des actionnaires lors de l'Assemblée Générale prévue le 6 avril 2020.





À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l'énergie et pour d'autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d'une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 19 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0000120354, Ticker VK) éligible au Service de Règlement Différé (SRD), Vallourec fait partie des indices SBF 120 et Next 150.

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d'American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R2094, Ticker : VLOWY). La parité entre l'ADR et l'action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

Calendrier

6 avril 2020

13 mai 2020 Assemblée Générale des Actionnaires

Publication des résultats du premier trimestre 2020

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Relations investisseurs

Jérôme Friboulet

Tél. : +33 (0)1 49 09 39 77

investor.relations@vallourec.com Relations presse

Héloïse Rothenbühler

Tél. : +33 (0)1 41 03 77 50

heloise.rothenbuhler@vallourec.com



Relations actionnaires individuels

N° Vert : 0805 65 10 10

actionnaires@vallourec.com

















1 2 220M€ au 31 décembre 2019, réduits en février 2020 de 194M€ du fait des échéances partielles prévues de deux lignes de crédit.







Pièce jointe