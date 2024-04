Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vallourec: partenariat avec NextChem Tech information fournie par Cercle Finance • 04/04/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Vallourec indique avoir signé avec NextChem Tech, un accord de partenariat visant à intégrer la solution de stockage d'hydrogène Delphy développée par Vallourec, dans des projets de production d'hydrogène et d'ammoniac verts auxquels NextChem participe.



Cette coopération se concentrera sur les synergies entre les technologies propriétaires de pointe pour la production d'ammoniac vert de NextChem, et le stockage d'hydrogène à haute capacité de Vallourec.



Solution verticale à grande échelle, Delphy est un dispositif enterré capable de stocker jusqu'à 100 tonnes d'hydrogène gazeux dans des conditions de sécurité maximales. Elle place Vallourec comme un acteur clé de la chaîne de valeur de l'hydrogène.





