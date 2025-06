Communiqué de presse

VALLOUREC OBTIENT LA QUALIFICATION DE SA SOLUTION

DE STOCKAGE D’HYDROGÈNE ET LANCE SA COMMERCIALISATION

Meudon (France), le 5 juin 2025 – Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium sans soudure, annonce la qualification officielle de Delphy, sa solution de stockage vertical d’hydrogène gazeux, par DNV. Première mondiale, Delphy permet de stocker de 1 à 100 tonnes d’hydrogène dans des conditions de sécurité maximale. Grâce à une faible emprise au sol, ce dispositif vertical, jusqu’à 100 mètres de profondeur, répond au défi des environnements industriels complexes et exigeants. Il s’adresse aussi bien aux producteurs d’hydrogène vert qu’aux industriels comme les producteurs de carburants de synthèse (e-SAF, e-methanol) et d’ammoniac vert, les aciéries ou les raffineries.

Fruit de l’expertise et du savoir-faire historiques de Vallourec, la solution Delphy est conçue à partir de technologies - tubes et connexions - déjà éprouvées en termes d’étanchéité et de résistance à la corrosion.

Lancé en 2022, le projet a mobilisé une trentaine de chercheurs et d’experts, en particulier dans les domaines du filetage haute précision, des traitements thermiques et des contrôles non destructifs. Depuis l’inauguration de son démonstrateur en décembre 2023, Vallourec a poursuivi un strict processus de développement, de test et de validation de la technologie de stockage d’hydrogène qui permet d’aboutir aujourd’hui à la qualification de Delphy. Cette qualification par des experts reconnus est un gage de la sécurité et de la fiabilité de la solution : elle marque une étape décisive pour la commercialisation de Delphy.

Vallourec a déjà signé deux protocoles d’accord, avec H2V, pour des projets de production et d’utilisation d’hydrogène vert et avec NextChem Tech, pour des projets d’hydrogène vert et d’ammoniac vert. Une cinquantaine de projets, en France comme à l’international, sont actuellement en discussion, représentant un chiffre d’affaires potentiel d’environ 2 milliards d’euros.

Cette qualification intervient dans un contexte où les besoins en infrastructures de stockage sont appelés à croître pour s’adapter à l’intermittence et à la nécessaire flexibilité de la production d’hydrogène vert. La demande de solution de stockage Delphy sera soutenue par la réglementation européenne qui impose une forte corrélation avec la production d’électricité renouvelable, comme par la stratégie hydrogène française qui incite les producteurs d’hydrogène vert à un fonctionnement flexible pour contribuer à la stabilité du réseau électrique.

Philippe Guillemot, Président-Directeur Général du Groupe Vallourec, a déclaré : « La qualification de Delphy illustre la capacité de Vallourec à mobiliser son savoir-faire industriel et technologique appliqué aux nouvelles énergies. Grâce à l’excellence de nos équipes, nous sommes en mesure d’apporter une solution unique au monde, qui répond aux défis du développement de la filière hydrogène. Cette étape importante conforte notre positionnement sur le marché de l’hydrogène et notre leadership pour accompagner les projets de décarbonation à l’échelle mondiale ».

Santiago Blanco, Vice-Président Exécutif et Directeur pour l’Europe du Sud, Energy Systems chez DNV, a déclaré : « DNV est fier de qualifier la solution de stockage d’hydrogène Delphy de Vallourec. C’est une étape importante vers des infrastructures sûres et évolutives. Notre modèle Energy Transition Outlook anticipe un besoin global de 188 millions de tonnes d’hydrogène par an d’ici 2050 ; des dispositifs de stockage flexibles comme Delphy sont donc essentiels pour relier une production renouvelable intermittente à une demande industrielle croissante. Pour que l’hydrogène puisse décarboner à grande échelle les secteurs difficiles à électrifier, l’assurance technique indépendante joue un rôle décisif en renforçant la confiance du marché, clef pour accélérer les déploiements ».

A propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD). Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

A propos de DNV

DNV est un organisme indépendant de gestion des risques et d’assurance technique. Présent dans plus de 100 pays, nous contribuons à la sécurité des personnes et des actifs, à la performance durable et à la transition vers un avenir décarboné.

DNV intervient sur l’ensemble de la chaîne de valeur énergétique, avec des services de conseil, d’évaluation, de certification et de vérification. Nos experts accompagnent les acteurs industriels et les décideurs publics, en tenant compte des réalités régionales et mondiales.

Nous soutenons activement l’atteinte des objectifs climatiques fixés par l’Accord de Paris, en aidant nos clients à mettre en œuvre des solutions concrètes pour une transition rapide et résiliente.

En savoir plus : www.dnv.com

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Relations Investisseurs :

Connor Lynagh

Tel : +1 (713) 409-7842

connor.lynagh@vallourec.com

Actionnaires individuels :

(Depuis la France) : 0 805 65 10 10

actionnaires@vallourec.com

Relation presse : Taddeo

Romain Grière

Tel : +33 (0)7 86 53 17 29 romain.griere@taddeo.fr



Nicolas Escoulan

Tel : +33 (0)6 42 19 14 74 nicolas.escoulan@taddeo.fr

Pièce jointe