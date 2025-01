Vallourec : objectif de dette nette nulle atteint et retour du dividende

(AOF) - Vallourec (+6,20% à 18,08 euros) signe une des plus fortes progressions du marché SRD et du SBF 120. Son titre bondit après que le groupe a atteint son objectif d'une dette nette nulle avec un an d'avance sur son plan stratégique. Sur la base des estimations préliminaires de clôture, la société a réduit sa dette nette d’un peu plus de 240 millions d'euros au quatrième trimestre 2024. Il s'agit pour Vallourec du neuvième trimestre consécutif de désendettement. Il confirme que son résultat brut d'exploitation pour 2024 devrait être compris entre 800 et 850 millions d'euros.

"Les flux de trésorerie du quatrième trimestre ont bénéficié de l'encaissement de 155 millions d'euros provenant de la cession de la majeure partie du site de Rath, et de dépenses d'investissements et besoins en fonds de roulement moins élevés qu'annoncé précédemment", fait savoir le spécialiste des solutions tubulaires premium sans soudure.

Vallourec confirme que 80 à 100% des flux de trésorerie générés au second semestre 2024 seront éligibles à un retour aux actionnaires.

"Depuis le troisième trimestre 2022, nous avons réduit notre dette nette de plus de 1,5 milliard d'euros, entièrement refinancé notre dette et nos facilités de crédit, et annoncé la fin de notre plan de sauvegarde. Nous sommes à présent prêts à mettre en œuvre notre objectif annoncé d'un retour aux actionnaires, avec le versement, en 2025, du premier dividende depuis une décennie", a affirmé le PDG, Philippe Guillemot.

TP Icap Midcap : "une nouvelle positive"

"Il s'agit d'une nouvelle positive qui renforce notre conviction sur le titre. Nous avons mis à jour nos estimations afin d'intégrer la cession du terrain de Düsseldorf et cette meilleure génération de trésorerie qu'attendue au quatrième trimestre 2024", a commenté TP Icap Midcap qui reste à l'Achat sur Vallourec avec un objectif de cours de 21 euros.

L'analyste souligne, par ailleurs, que "la vraie nouvelle de l'annonce d'aujourd'hui concerne la génération de free cash flow du quatrième trimestre 2024 qui a donc manifestement dépassé d'environ 85 millions d'euros les attentes du groupe. Le management était initialement prudent au sujet des free cash flow en raison d'une cadence défavorable de dépenses de Capex, de charges de restructuration et frais financiers".

Vallourec publiera ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2024 le 27 février 2025.

Points-clés

- Co-leader mondial, avec Tenaris, du marché des tubes en acier sans soudure (12 % de parts de marché) et leader mondial des solutions tubulaires premium ;

- Chiffre d’affaires de 3,4 Mds€, généré à 95 % par les tubes, avec un positionnement fort dans le secteur pétrole-gaz (73 %), devant l’industrie ;

- Nouveau modèle économique en 2 piliers : regroupement des capacités de production dans les 2 Amérique, et en Asie et plan de transformation vers une meilleure compétitivité ;

- Capital avec une présence forte d’ArcelorMittal, actionnaire de référence avec 28,40 % depuis avril 2024, les salariés étant 2 ème actionnaire (3,3 %) et Philippe Guillemot président-directeur général du conseil de 9 administrateurs.

- Bilan assaini avec des capitaux propres de 1,7 Md€ et, à fin juin, des disponibilités de 1,5 Md€ face à 868 M€ de dette nette.

Enjeux

- Stratégie « New Vallourec » :

- transfert des sites de production en Amérique du nord, du sud et en Asie et contrôle total de leur propriété, 5 usines seulement étant maintenues en Europe, dont 4 en France,

- amélioration de 230 M€ par an du bénéfice d’exploitation,

- désendettement total en 2025 ;

- Stratégie d’innovation soutenue par 5 centres de R&D visant à capitaliser sur l’avantage technologique (connexions filetées VAM®) et les solutions digitales diffusées auprès des clients via la plateforme Smartengo Vallourec.smart :

- services et solutions : solutions pour le stockage d’énergie et sa mobilité. regroupées sous le nom de Vallourec New Energies et solutions digitales au sein du département VAM DATA,

- marché industrie : allégement des structures des câbles,

- pétrole et gaz : solutions de réduction du coût total de possession ou TCO,

- nouvelles énergies : solutions pour géothermie, transport et stockage de CO2 et d’hydrogène avec pour objectif une contribution de 10 à 15 % au résultat opérationnel ;

- Stratégie environnementale en 2 étapes ;

- 2030 : réduction de 30 % vs 2021 des émissions de CO2 pour les scopes 1,2 et 3 upstream

- 2035 : réduction de 35 % vs 2021 des émissions de CO2 pour les scopes 1,2 et 3 upstream ;

- Qualité productive des 3 sites industriels majeurs : Youngstone aux Etats-Unis d’où un avantage compétitif pour le groupe favorisé par la hausse des droits de douane sur l’acier, VSB au Brésil, et Tianda en Chine ;

- Maîtrise des approvisionnements via les mines de fer et les forêts, essentiellement brésiliennes pour la transformation de l’acier.

Défis

- Sensibilité aux cours du brut et du minerai de fer et à la parité euro vs real brésilien et dollar ;

- Réalisation des 2 projets d’extension de la mine de fer brésilienne, dont la finalisation est attendue en 2024 et 2027 ;

- Fort impact positif des hausses de prix sur la croissance du chiffre d’affaires ;

- Après un bond de 31 % des ventes et un doublement de la marge opérationnelle au 2nd semestre, objectifs 2023 d’une croissance du bénéfice d’exploitation entre 950 M€ et 1,1 Md€, d’un autofinancement libre positif et d’une réduction de de la dette ;

- Retour à la distribution de dividende en 2025, soit 85 à 100 % de la génération de cash.