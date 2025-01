Vallourec: objectif d'une dette nette nulle atteint information fournie par Cercle Finance • 08/01/2025 à 08:17









(CercleFinance.com) - Vallourec annonce avoir atteint, avec un an d'avance, son objectif d'une dette nette nulle, ayant réduit sa dette nette d'un peu plus de 240 millions d'euros au quatrième trimestre 2024, soit son neuvième trimestre consécutif de désendettement.



Sur la base de ses estimations préliminaires, son résultat brut d'exploitation pour l'exercice 2024 devrait se situer dans une fourchette de 800 à 850 millions d'euros, comme indiqué lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre.



Confirmant aussi que 80 à 100% des flux de trésorerie générés au second semestre 2024 seront éligibles à un retour aux actionnaires, le fabricant de tubes sans soudure se dit prêt à verser, en 2025, un premier dividende depuis une décennie.





Valeurs associées VALLOUREC 17,02 EUR Euronext Paris 0,00%