Vallourec: la restructuration du bilan entièrement finalisée

(CercleFinance.com) - Vallourec a annoncé jeudi le succès de son offre d'obligations senior d'un montant de 820 millions de dollars, une opération qui va lui permettre de finaliser entièrement la restructuration de son bilan.



Cette nouvelle émission d'obligations senior à échéance 2032, devant porter intérêt à un taux de 7,5% par an, est destinée à refinancer des obligations arrivant à échéance en 2026 et à rembourser une aide de l'Etat français.



Les produits résultant de la souscription seront utilisés, avec la trésorerie disponible, pour financer le rachat d'une ligne d'obligations de 1,02 milliard d'euros devant arriver à échéance 2026, portant intérêt au taux de 8,5%.



L'opération sera également consacrée au remboursement d'environ 68 millions d'euros dus au titre des prêts garantis par l'Etat et au paiement des intérêts.



Cette émission vient s'ajouter à la conclusion d'un nouveau contrat de crédit renouvelable multidevises (RCF) sur cinq ans pour 550 millions d'euros auprès d'un pool bancaire international diversifié.



Vallourec avait également conclu un avenant à son contrat de crédit ABL pour un montant augmenté à 350 millions de dollars et prolongé sur cinq ans aux Etats-Unis.





