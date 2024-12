Vallourec: Fidelity M&R dépasse les 5% du capital information fournie par Cercle Finance • 27/12/2024 à 15:07









(CercleFinance.com) - Fidelity Management & Research Company LLC a déclaré à l'AMF avoir franchi individuellement en hausse, le 18 décembre, le seuil de 5% du capital de Vallourec et détenir 5,02% du capital et 5,17% des droits de vote du fabricant de tubes sans soudures.



Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Vallourec sur le marché. FMR LLC n'a franchi aucun seuil et détient, au 18 décembre, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 7,37% du capital et 7,59% des droits de vote de Vallourec.





Valeurs associées VALLOUREC 16,43 EUR Euronext Paris +0,46%