VALLOUREC ET SYNGULAR SOLUTIONS SIGNENT UN PROTOCOLE D’ACCORD POUR ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS DE BIOÉNERGIE ASSOCIES A LA CAPTURE ET AU STOCKAGE DU CARBONE

VALLOUREC ET SYNGULAR SOLUTIONS SIGNENT UN PROTOCOLE D’ACCORD POUR ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS DE BIOÉNERGIE ASSOCIES A LA CAPTURE ET AU STOCKAGE DU CARBONE

Meudon, le 22 mai 2026 – Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium sans soudure, annonce la signature d’un protocole d’accord (MoU) avec Syngular Solutions, société d’ingéniérie et de conseil de premier plan, basée au Brésil et spécialisée dans les projets de bioénergie avec capture et stockage du carbone (BECCS) et de capture, utilisation et stockage du carbone (CCUS). Cette collaboration entre les deux entreprises portera sur le développement d’initiatives de capture et de stockage géologique du carbone au Brésil.

Cet accord établit un cadre de collaboration destiné à développer des projets de BECCS, une technologie de séquestration du carbone qui permet de capter le CO₂ émis par les systèmes énergétiques issus de la biomasse et de le stocker de manière définitive. Ce partenariat avec Syngular Solutions permet à Vallourec de s’engager auprès de ses clients finaux dès les premières phases de développement des projets, de partager son expertise technique très en amont et de promouvoir ses initiatives et son positionnement stratégique dans le domaine de la capture et du stockage du carbone, auprès des marchés.

Le BECCS est une technologie de décarbonation qui capture le CO₂ produit par les systèmes énergétiques alimentés par la biomasse et le stocke de manière définitive dans des formations géologiques, telles que des réservoirs pétroliers et gaziers épuisés ou des aquifères salins profonds. Cette technologie permet ainsi d’obtenir des émissions nettes négativesdans l’atmosphère. Dans cette perspective, Syngular Solutions collabore activement avec l’industrie de l’éthanol afin de démontrer le potentiel des réservoirs géologiques pour le stockage du CO₂, un segment qui présente un fort potentiel de décarbonation au Brésil.

Ce protocole d’accord s’inscrit dans la stratégie globale de Vallourec qui consiste à nouer des partenariats avec des experts de premier plan et des acteurs majeurs du secteur des nouvelles énergies, capables de répondre aux enjeux industriels, environnementaux et économiques de la transformation énergétique. Cet accord permet également de soutenir le positionnement stratégique de Vallourec dans le développement du CCUS.

Bertrand de Rotalier, Senior Vice President New Energies, Line Pipe and Process of Vallourec, commente : « Cet accord avec Syngular Solutions reflète notre engagement à positionner Vallourec à l’avant-garde du développement du CCUS. En nous engageant très en amont aux côtés d’un expert reconnu dans les projets de BECCS, nous posons les bases d’une contribution significative au développement des infrastructures de stockage du carbone et à un avenir énergétique plus durable.»

André Lacerda, Senior Vice President of South America for Tubes Activities précise : « Le Brésil offre un environnement particulièrement propice au développement de projets de BECCS, compte tenu de l’ampleur de son industrie de l’éthanol et de la présence de formations géologiques adaptées au stockage du CO ₂ . Cette collaboration avec Syngular Solutions nous permet d’accompagner le développement d’initiatives de capture et de stockage du carbone dans le pays, dès les premières phases des projets. »

Luiz Rocha, PDG de Syngular Solutions, déclare : « Ce partenariat marque une étape importante dans l’accélération des initiatives de capture et de stockage du carbone (CCS) et de BECCS au Brésil, car il allie l'expertise de Syngular Solutions en matière d'évaluation du stockage géologique et de développement de projets intégrés aux moyens industriels et technologiques de Vallourec. »



À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets. Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD). Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY).

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