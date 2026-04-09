information fournie par Reuters • 09/04/2026 à 07:21

Vallourec et Fervo Energy signent un accord d'approvisionnement

Exposition Hyvolution à Paris

Vallourec et ​Fervo Energy ont annoncé jeudi ​la signature ​d’un accord ⁠d’approvisionnement de cinq ‌ans, pour soutenir le ​déploiement ‌à grande ⁠échelle de l’énergie géothermique aux ⁠États-Unis.

"Pour ‌Vallourec, cet accord ⁠représente ‌un ⁠chiffre d’affaires potentiel pouvant ⁠atteindre ‌800 millions de ​dollars ‌sur la durée du ​contrat", selon ⁠un communiqué du groupe.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin ​Turpin)