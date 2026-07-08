VALLOUREC CONFIRME SON INTENTION DE DISTRIBUER PRES DE 650 MILLIONS D’EUROS A SES ACTIONNAIRES EN 2026 APRES LA FINALISATION DE SON PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS ET L’EXERCICE INTEGRAL DES BONS DE SOUSCRIPTION D’ACHAT

VALLOUREC CONFIRME SON INTENTION DE DISTRIBUER PRES DE 650 MILLIONS D’EUROS A SES ACTIONNAIRES EN 2026 APRES LA FINALISATION DE SON PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS ET L’EXERCICE INTEGRAL DES BONS DE SOUSCRIPTION D’ACHAT.

Meudon (France), le 8 juillet 2026 – Vallourec annonce avoir finalisé, le 30 juin 2026, son programme de rachat d’actions, initié le 8 janvier 2026.

À la clôture du marché le 30 juin 2026, Vallourec avait racheté un total de 5 868 656 actions à un prix moyen de 18.67€ par un prestataire de services d’investissement indépendant, pour un montant global d’environ 110 millions d’euros. Parmi les actions ainsi rachetées :

4 850 000 actions ont été allouées à la couverture d’une partie des bons de souscription d’actions (« BSA ») émis par Vallourec (ISIN : FR00140030K7), afin de limiter la dilution liée à leur exercice intervenu avant leur échéance au 30 juin 2026.

Le reste des actions a été affecté à la couverture des plans de rémunération à long terme des salariés du Groupe.

L’ensemble des informations relatives à ce programme est disponible sur le site internet de la Société, rubrique « communiqués et informations réglementées ».

Par ailleurs, l’ensemble des BSA ont été exercés et honorés par la création de 28 465 882 actions nouvelles ainsi que par l’allocation des 4 850 000 actions existantes rachetées dans le cadre du programme mentionné ci-dessus. En conséquence, Vallourec percevra au titre de ces exercices un produit total de près de 307 millions d’euros.

Dans ce contexte, Vallourec confirme son intention de distribuer près de 650 millions d'euros à ses actionnaires sur l'année calendaire 2026 dont 110 millions d’euros ont été alloués au programme de rachat d’actions.

Le solde sera versé sous forme d’un dividende intérimaire exceptionnel au titre de l’exercice 2026, sous réserve des validations habituelles, et de l'approbation du conseil d'administration de Vallourec le 29 juillet 2026. Ce dividende sera détaché et mis en paiement selon le calendrier suivant :

Date de détachement : 3 août 2026

Date de paiement : 5 août 2026.

Au 7 juillet 2026, le nombre total d’actions ordinaires qui composent le capital social s’élève à 265 866 407.

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets. Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD). Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY).

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