VALLOUREC ATTEINT AVEC UN AN D’AVANCE SON OBJECTIF DE DETTE NETTE ZERO

Meudon (France), le 8 janvier 2025 – Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium sans soudure, annonce aujourd’hui avoir atteint, avec un an d'avance, son objectif d'une dette nette nulle. Sur la base des estimations préliminaires de clôture 1 , Vallourec a réduit sa dette nette d’un peu plus de 240 millions d'euros au quatrième trimestre 2024. Il s'agit pour Vallourec du neuvième trimestre consécutif de désendettement.

Le résultat brut d'exploitation de Vallourec pour l’exercice 2024 devrait se situer dans une fourchette de 800 à 850 millions d'euros, comme indiqué dans le communiqué de presse des résultats du troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2024. Les flux de trésorerie du quatrième trimestre ont bénéficié de l'encaissement de 155 millions d'euros provenant de la cession de la majeure partie du site de Rath, et de dépenses d’investissements et besoins en fonds de roulement moins élevés qu’annoncé précédemment 2 . Vallourec confirme que 80 % à 100 % des flux de trésorerie générés au second semestre 2024 seront éligibles à un retour aux actionnaires.

Vallourec publiera ses résultats du quatrième trimestre et de l’exercice 2024 le 27 février 2025.

Philippe Guillemot, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général de Vallourec, a déclaré « Je suis extrêmement satisfait que nous ayons atteint notre objectif de dette nette zéro avec un an d'avance sur notre plan de désendettement initial. Depuis le troisième trimestre 2022, nous avons réduit notre dette nette de plus de 1,5 milliard d'euros, entièrement refinancé notre dette et nos facilités de crédit, et annoncé la fin de notre plan de sauvegarde. Grâce à l’assainissement majeur de notre bilan, à nos progrès opérationnels significatifs et constants, y compris l’optimisation de notre empreinte industrielle, et notre positionnement produits et services à forte valeur ajoutée, Vallourec est désormais résilient face aux crises éventuelles. Nous sommes à présent prêts à mettre en œuvre notre objectif annoncé d’un retour aux actionnaires, avec le versement, en 2025, du premier dividende depuis une décennie 3 ».

A propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 14 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD). Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

1 Les données mentionnées n’ont pas été auditées.

2 La finalisation de la cession précédemment annoncée de Logistics Group (Indonésie) est désormais attendue en 2025, après obtention des autorisations nécessaires, et n'a donc pas contribué à la génération de trésorerie globale du quatrième trimestre.

3 La politique de retour aux actionnaires de Vallourec serait en toute hypothèse subordonnée à la décision du Conseil d'Administration prenant en compte les résultats de Vallourec, sa situation financière y compris l'objectif de levier financier du Groupe et les restrictions potentielles applicables au paiement de dividendes. Les dividendes seraient également soumis à l'approbation des Actionnaires.

