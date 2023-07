Communiqué de presse

Vallourec anticipe des résultats du deuxième trimestre 2023 supérieurs à ses attentes

Meudon (France), 13 j u illet 2023 – Vallourec, un leader mondial de solutions tubulaires premium, annonce que les résultats du deuxième trimestre 2023 sont susceptibles d’être supérieurs à ses attentes.

Dans le cadre de sa communication financière du premier trimestre 2023, Vallourec anticipait un Résultat Brut d’Exploitation (RBE) pour le deuxième trimestre 2023 similaire à celui généré au T1 2023 (320 millions d’euros) et une génération de trésorerie globale au deuxième trimestre 2023 proche de l’équilibre. Vallourec anticipe désormais pour le deuxième trimestre 2023 un RBE autour de 370 millions d’euros et une génération de trésorerie globale autour de 110 millions d’euros. Vallourec anticipe que la dette nette du Groupe à fin juin 2023 s’établira autour de 870 millions d’euros, contre 1 milliard d’euros à la fin du premier trimestre 2023. Vallourec rappelle que ces résultats n’ont pas encore été approuvés par son Conseil d’administration 1 .

Les principaux facteurs qui contribuent à ce RBE supérieur aux attentes sont les bons résultats de la région Hémisphère Est, en particulier au Moyen Orient, ainsi que de moindres pertes qu’anticipé en Allemagne. La génération de trésorerie globale plus élevée a, de plus, bénéficié d’une gestion efficiente du besoin en fonds de roulement.

Vallourec apporte plus de p récisions sur s es perspectives pour l'année 2023

Dans sa communication financière du premier trimestre 2023, Vallourec indiquait attendre pour 2023 un RBE en amélioration par rapport à 2022 et plus élevé au premier semestre dans une certaine mesure.

Désormais, Vallourec précise anticiper un RBE compris entre 950 millions d’euros et 1,1 milliard d’euros pour l’exercice 2023. La génération globale de trésorerie en deuxième partie de l’année devrait être positive, ceci exclut tout produit lié à la cession d’actifs. En conséquence, Vallourec s’attend à une poursuite de la réduction de sa dette nette au cours du second semestre 2023 par rapport au niveau du deuxième trimestre 2023. Ces objectifs sont basés sur les hypothèses suivantes :

Sur le marché américain, Vallourec s’attend à ce que les volumes vendus atteignent un point bas au cours du troisième trimestre, et ce, compte tenu de la normalisation des stocks des distributeurs. Les prix de marché 2 devraient baisser modérément par rapport à leur niveau actuel.

devraient baisser modérément par rapport à leur niveau actuel. L’indice Platts 62% Fe CFR Chine est attendu autour de 105 dollars américains par tonne au cours du second semestre 2023 3 .

Philippe Guillemot, Président du Conseil d’Administration et Directeur Général de Vallourec a déclaré : « Sur le deuxième trimestre 2023 nous avons vu se p oursuivre la forte dynamique des derniers trimestres pour notre activité Tubes. No s équipe s restent performantes , et nous voyons des opportunités significatives pour optimiser notre rentabilité en 2024. Nous prévoyons que l e RBE généré au second semestre 2023 sera inférieur à celui du premier semestre 2023 en raison de la baisse de la rentabilité de l'activité Tubes aux États-Unis et de pertes plus importantes en Allemagne en lien avec la réduction progressive de ce s opérations . Nous anticipons toujours que ces pertes liées à notre production de tubes en Allemagne cesseront à la fin de l’année 2023 avec la fermeture de ces actifs. Le plan N ew Vallourec est en bonne voie pour générer 230 millions d'euros additionnels avec un plein effet à partir du deuxième trimestre 2024 4 . Nous restons focalisés sur la génération de trésorerie et l' objectif d'une dette nette à zéro fin 2025 au plus tard ».

Déclarations Prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées à l’aide de la terminologie prospective, notamment les termes «croire», «s’attendre à», «anticiper», «peut», «présumer», «planifier», «avoir l’intention de», «sera», «devrait», «estimation», «risque» et/ou, dans chaque cas, leur contraire, ou d’autres variantes ou terminologies comparables. Ces déclarations prospectives comprennent tout sujet qui ne porte pas sur des faits historiques et incluent des déclarations relatives aux intentions, aux convictions ou aux attentes actuelles de la Société, notamment en ce qui concerne les résultats d'exploitation, la situation financière, la liquidité, les perspectives, la croissance et les stratégies de la Société et les industries dans lesquelles elle exerce une activité. Bien que Vallourec estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent document, les lecteurs sont avertis que de par leur nature, les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures et que les résultats d'exploitation, la situation financière et la liquidité de Vallourec ou de l'une de ses filiales et le développement des secteurs dans lesquels ils opèrent peuvent différer sensiblement de ceux réalisés dans ou suggérées par les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, en raison d'un certain nombre de risques, connus ou inconnus, d'incertitudes et d’autres facteurs, dont la plupart sont difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Vallourec et notamment les risques développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Vallourec auprès de l'AMF, y compris ceux répertoriés dans la section «Facteurs de risques» du Document d’Enregistrement Universel déposé auprès de l'AMF le 17 avril 2023 sous le numéro de dépôt n° D.23-0293, chacun de ces documents étant disponible sur le site de Vallourec (www.vallourec.com). En outre, même si les résultats d'exploitation, la situation financière et la liquidité de Vallourec ou de l'une de ses filiales et le développement des secteurs dans lesquels ils opèrent sont conformes aux déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, ces résultats ou développements peuvent ne pas être indicatifs des résultats ou des développements dans les périodes ultérieures. En conséquence, toute précaution doit être prise dans l'utilisation de ces déclarations prospectives. Ce document contient des informations prospectives qui ne peuvent s’apprécier qu’au jour de sa diffusion. Vallourec ne prend aucun engagement de compléter, mettre à jour ou modifier ces déclarations prospectives en raison d’une information nouvelle, d’un événement futur ou de toute autre raison excepté en application des dispositions légales et réglementaires.

Ce communiqué ne constitue ni une offre d'achat ou d'échange, ni une sollicitation d'une offre de vente ou d'échange d’actions ou autres titres de Vallourec. Pour toute information complémentaire, se reporter au site internet www.vallourec.com .

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 16 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1..

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Relations Investisseurs

Connor Lynagh

Tel: +1 (713) 409-7842

connor.lynagh@vallourec.com



R elations Presse

Héloïse Rothenbühler

Tel.: +33 (0)6 45 45 19 67

heloise.rothenbuhler@vallourec.com



Relations actionnaires individuels

N° Vert : 0 800 505 110

actionnaires@vallourec.com

1 Les états financiers semestriels sont en cours de revue par les commissaires aux comptes. Ces états financiers seront examinés et arrêtés par le Conseil d’administration le 27 juillet 2023 et feront l’objet d’un communiqué de presse le 28 juillet 2023.

2 Les prix de marché se définissent comme l’indice PipeLogix (moyenne de tous les indicateurs sans soudure), comme indiqué dans les présentations de résultats trimestriels de Vallourec.

3 L’indice Platts 62% Fe CFR Chine s’est établi en moyenne à environ 118 dollars américains par tonne au cours du premier semestre 2023.

4 L’amélioration de 230 millions d’euros est définie par rapport à la base de référence de 2021 du plan New Vallourec

