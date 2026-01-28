Vallourec annonce un partenariat stratégique avec XGS Energy pour des projets géothermiques aux USA

Vallourec SA VLLP.PA :
* VALLOUREC ET XGS ENERGY S'ASSOCIENT POUR ACCÉLÉRER LE DEVELOPPEMENT D'UNE SERIE DE PROJETS GÉOTHERMIQUES DANS L'OUEST DES ÉTATS-UNIS
* PARTENARIAT STRATÉGIQUE PORTANT SUR LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT POUR DES PROJETS GÉOTHERMIQUES COMMERCIAUX DE 3 GIGAWATTS DÉPLOYÉS PAR XGS
Pour plus de détails, cliquez sur VLLP.PA
(Rédaction de Gdansk)
