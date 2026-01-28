 Aller au contenu principal
Vallourec annonce un partenariat stratégique avec XGS Energy pour des projets géothermiques aux USA
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 18:08

Vallourec SA VLLP.PA :

* VALLOUREC ET XGS ENERGY S'ASSOCIENT POUR ACCÉLÉRER LE DEVELOPPEMENT D'UNE SERIE DE PROJETS GÉOTHERMIQUES DANS L'OUEST DES ÉTATS-UNIS

* PARTENARIAT STRATÉGIQUE PORTANT SUR LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT POUR DES PROJETS GÉOTHERMIQUES COMMERCIAUX DE 3 GIGAWATTS DÉPLOYÉS PAR XGS

