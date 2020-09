Vallourec annonce l'obtention des accords demandés aux porteurs de certaines obligations

Boulogne-Billancourt (France), le 21 septembre 2020 - Comme annoncé le 1er septembre 2020, Vallourec a lancé, le 2 septembre 2020, une consultation des porteurs de ses obligations soumises au droit américain et venant à maturité en 2022 (Code: XS1700480160) et en 2023 (Code: XS1807435026). L'objectif de cette consultation était d'obtenir l'accord, à la majorité requise, des porteurs de chacune de ces émissions obligataires, afin que Vallourec puisse demander, si elle le souhaitait, la nomination d'un mandataire ad hoc sans que cette action constitue un cas de défaut.

Vallourec annonce aujourd'hui qu'elle a reçu le 18 septembre 2020 l'accord, à la majorité requise, des porteurs de chacune de ces émissions obligataires, et qu'elle a l'intention de demander, dès que possible, la nomination d'un mandataire ad hoc.

Vallourec a également obtenu l'accord de ses banques, conformément aux termes de ses crédits renouvelables concernés, pour engager des discussions concernant sa restructuration financière.

