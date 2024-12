Vallourec : Annelise Le Gall nommée administratrice représentant les salariés

(AOF) - Vallourec annonce la nomination d'Annelise Le Gall en tant que nouvelle administratrice représentant les salariés au conseil d’administration. Celui-ci prend acte de cette nomination pour un mandat de quatre ans et comprend désormais deux administrateurs représentant les salariés : Annelise Le Gall et Patrick Poulin. Chez Vallourec depuis 17 ans, Annelise Le Gall a occupé des postes variés au sein du groupe. Elle est aujourd’hui responsable du développement commercial de la solution de Fabrication Additive de Vallourec (WAAM).

Points-clés

- Co-leader mondial, avec Tenaris, du marché des tubes en acier sans soudure (12 % de parts de marché) et leader mondial des solutions tubulaires premium ;

- Chiffre d’affaires de 3,4 Mds€, généré à 95 % par les tubes, avec un positionnement fort dans le secteur pétrole-gaz (73 %), devant l’industrie ;

- Nouveau modèle économique en 2 piliers : regroupement des capacités de production dans les 2 Amérique, et en Asie et plan de transformation vers une meilleure compétitivité ;

- Capital avec une présence forte d’ArcelorMittal, actionnaire de référence avec 28,40 % depuis avril 2024, les salariés étant 2 ème actionnaire (3,3 %) et Philippe Guillemot président-directeur général du conseil de 9 administrateurs.

- Bilan assaini avec des capitaux propres de 1,7 Md€ et, à fin juin, des disponibilités de 1,5 Md€ face à 868 M€ de dette nette.

Enjeux

- Stratégie « New Vallourec » :

- transfert des sites de production en Amérique du nord, du sud et en Asie et contrôle total de leur propriété, 5 usines seulement étant maintenues en Europe, dont 4 en France,

- amélioration de 230 M€ par an du bénéfice d’exploitation,

- désendettement total en 2025 ;

- Stratégie d’innovation soutenue par 5 centres de R&D visant à capitaliser sur l’avantage technologique (connexions filetées VAM®) et les solutions digitales diffusées auprès des clients via la plateforme Smartengo Vallourec.smart :

- services et solutions : solutions pour le stockage d’énergie et sa mobilité. regroupées sous le nom de Vallourec New Energies et solutions digitales au sein du département VAM DATA,

- marché industrie : allégement des structures des câbles,

- pétrole et gaz : solutions de réduction du coût total de possession ou TCO,

- nouvelles énergies : solutions pour géothermie, transport et stockage de CO2 et d’hydrogène avec pour objectif une contribution de 10 à 15 % au résultat opérationnel ;

- Stratégie environnementale en 2 étapes ;

- 2030 : réduction de 30 % vs 2021 des émissions de CO2 pour les scopes 1,2 et 3 upstream

- 2035 : réduction de 35 % vs 2021 des émissions de CO2 pour les scopes 1,2 et 3 upstream ;

- Qualité productive des 3 sites industriels majeurs : Youngstone aux Etats-Unis d’où un avantage compétitif pour le groupe favorisé par la hausse des droits de douane sur l’acier, VSB au Brésil, et Tianda en Chine ;

- Maîtrise des approvisionnements via les mines de fer et les forêts, essentiellement brésiliennes pour la transformation de l’acier.

Défis

- Sensibilité aux cours du brut et du minerai de fer et à la parité euro vs real brésilien et dollar ;

- Réalisation des 2 projets d’extension de la mine de fer brésilienne, dont la finalisation est attendue en 2024 et 2027 ;

- Fort impact positif des hausses de prix sur la croissance du chiffre d’affaires ;

- Après un bond de 31 % des ventes et un doublement de la marge opérationnelle au 2nd semestre, objectifs 2023 d’une croissance du bénéfice d’exploitation entre 950 M€ et 1,1 Md€, d’un autofinancement libre positif et d’une réduction de de la dette ;

- Retour à la distribution de dividende en 2025, soit 85 à 100 % de la génération de cash.