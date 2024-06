Vallourec : André Lacerda est nommé Directeur Amérique du Sud (Activités Tubes)

Communiqué de presse

André Lacerda est nommé

Directeur Amérique du Sud (Activités Tubes)

Meudon (France), le 3 juin 2024 – Vallourec, un leader mondial des solutions tubulaires premium, annonce la nomination d’André Lacerda au poste de Directeur de la région Amérique du Sud (Senior Vice President of South America) pour le segment Tubes. A ce titre, il intègre le Comité Exécutif du Groupe, et sera rattaché à Bertrand Frischmann, Directeur des opérations Amériques.

André Lacerda a une solide expérience internationale au sein de plusieurs leaders mondiaux de solutions industrielles et techniques pour le secteur de l’énergie, comme Weir, Aliaxis ou encore Vesuvius. Fort de plus de 30 ans dans le management d’équipes interculturelles, il a également œuvré dans le secteur industriel en Europe, en Amérique du Sud et en Chine.

Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur Métallurgique de l’UFMG au Brésil et d’un Master en Management du marché de l’énergie de l’ESCP en France, André Lacerda a développé une forte expertise dans l’élaboration et l’exécution de plans de croissance rapides, et de transformation pour des entreprises de premier plan. Il a également une bonne connaissance de Vallourec et de ses marchés, puisqu’il a déjà occupé plusieurs postes dans l’entreprise entre 2000 et 2008.

« Les compétences d’André Lacerda seront particulièrement utiles pour poursuivre la transformation du groupe Vallourec. Son expérience chez Vallourec et sa connaissance du marché sud-américain en font un atout important pour développer Vallourec sur cette zone et toujours mieux répondre aux enjeux de nos clients » déclare Philippe Guillemot, Président du Conseil d’administration et Directeur Général de Vallourec.

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 15 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

