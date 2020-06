.

















Vallourec aligne ses objectifs de réduction d'émissions carbone

avec les dispositions de l'Accord de Paris

Boulogne-Billancourt (France), le 25 juin 2020 - Vallourec annonce aujourd'hui ses ambitions en termes de réduction de ses émissions carbone directes et indirectes à horizon 2025 en prenant l'année 2017 comme référence. Ces objectifs ont été approuvés par la Science Based Targets initiative (SBTi).

Concrètement, le Groupe qui est déjà un faible émetteur de gaz à effet de serre, s'engage à :

Réduire ses émissions directes de 20% (scopes 1 et 2)

Réduire l'ensemble de ses émissions directes et indirectes de 25% (scopes 1, 2 et 3)

Membre du Global Compact depuis 2010, Vallourec s'est doté d'une solide politique RSE et est fortement impliqué dans la protection de l'environnement. La qualité de ses engagements a été reconnue en 2019 par de nombreuses agences de notation et par son classement dans la liste A du CDP Climate, qui nous place parmi les 179 entreprises mondiales (dont 22 grands groupes français) qu'il distingue.

« Nous sommes fiers de cette reconnaissance par la SBTi, qui témoigne de nos engagements de longue date en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique et d'une économie décarbonée. En effet, nous sommes la première société du secteur pétrole et gaz en France à obtenir cette reconnaissance », a déclaré Edouard Guinotte, Président du Directoire de Vallourec.

La SBTi "Science Based Targets initiative" est une initiative portée par le Global Compact, le CDP, le WWF et le think tank américain WRI (World Resources Institute) lancée en 2015 pour attester scientifiquement, en partant des travaux du GIEC, de la compatibilité des trajectoires carbone des entreprises avec les dispositions de l'accord de Paris.

CDP Climate est l'autorité mondiale en matière d'évaluation des politiques et des reportings carbone des entreprises.

A propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l'énergie et pour d'autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d'une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 19 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK) éligible au Service de Règlement Différé (SRD), Vallourec fait partie des indices SBF 120 et Next 150.

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d'American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R2094, Ticker : VLOWY). La parité entre l'ADR et l'action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Relations investisseurs

Jérôme Friboulet

Tél : +33 (0)1 49 09 39 77

Investor.relations@vallourec.com Relations presse

Héloïse Rothenbühler

Tél : +33 (0)1 41 03 77 50

heloise.rothenbuhler@vallourec.com



Relations actionnaires individuels

N° Vert : 0805 65 10 10

actionnaires@vallourec.com









vallourec.com

Suivez-nous sur Twitter @Vallourec

Pièce jointe