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Valeurs US en vue : Dollar General, Vera, Amtech Systems
information fournie par Reuters 02/06/2026 à 15:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* La newsletter “The Day Ahead”: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter “The Morning News Call”: https://refini.tv/3dKUyB8

Les actions américaines devaient ouvrir en baisse mardi après avoir atteint une série de records, tandis que les résultats exceptionnels de Hewlett Packard Enterprise et l'engagement de financement d'Alphabet ont souligné la confiance des investisseurs dans le développement de l'IA. .N

** Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N :

BUZZ - En forte hausse grâce à une forte demande en IA, révision à la hausse des prévisions nL4N42A0LP

** Alphabet Inc GOOGL.O :

BUZZ - Recul après une levée de fonds de 80 milliards de dollars qui met en évidence les besoins croissants en capitaux de l'IA nL4N42A0M3

** Philip Morris International Inc PM.N :

BUZZ - En baisse après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels nL6N42A0IW

** Fulcrum Therapeutics Inc FULC.O :

BUZZ - En baisse après l'abandon de son programme de médicaments contre la drépanocytose nL4N42A0P7

** Microchip Technology Inc MCHP.O :

BUZZ - En hausse après des prévisions de chiffre d'affaires optimistes pour les centres de données nL6N42A0KR

** Marvell Technology Inc MRVL.O :

BUZZ - En forte hausse après que Huang, de Nvidia, a déclaré que la société pourrait rejoindre le club des entreprises valant 1.000 milliards de dollars nL6N42A0KL

** StandardAero Inc SARO.N :

BUZZ - En baisse après que Jefferies a abaissé sa recommandation à “conserver” nL4N42A0TN

** Xometry Inc XMTR.O :

BUZZ - En baisse après une levée de fonds de 225 millions de dollars nL6N42A0MW

** Generac Holdings Inc GNRC.N :

BUZZ - En hausse après la signature d'un accord d'alimentation électrique pour un centre de données nL4N42A0W3

** Rezolute Inc RZLT.O :

BUZZ - En hausse après des résultats d'essais cliniques positifs pour un traitement contre l'hypoglycémie nL4N42A0X9

** Dollar General Corp DG.N :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse des prévisions de bénéfices annuels nL6N42A0P9

** Vera Therapeutics Inc VERA.O :

BUZZ - En hausse après que la FDA a accepté d'examiner les données d'un médicament pour les reins en phase avancée en vue d'une autorisation complète nL4N42A0YC

** Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O :

BUZZ - En baisse après un revers dans les essais cliniques d'un médicament contre l'épilepsie nL4N42A0Q1

** Amtech Systems Inc ASYS.O :

BUZZ - En hausse après une vente d'actions de 60 millions de dollars nL6N42A0QD

** Victoria's Secret & Co VSXY.N :

BUZZ - Bondit après avoir relevé ses objectifs annuels

nL6N42A0PX

** LightPath Technologies Inc LPTH.O :

BUZZ - En baisse après une offre directe d'actions de 100 millions de dollars nL6N42A0RC

** Shake Shack Inc SHAK.N :

BUZZ - En baisse après avoir revu à la baisse ses prévisions annuelles et trimestrielles nL6N42A0RQ

Valeurs associées

ALPHABET-A
370,3050 USD NASDAQ -1,61%
AMTECH SYSTEMS
22,0450 USD NASDAQ +6,76%
DOLLAR GENERAL
106,650 USD NYSE -3,02%
FULCRUM THERA
3,0350 USD NASDAQ -52,73%
GENERAC HLDGS
281,270 USD NYSE +4,52%
HP ENTERPRISE
59,480 USD NYSE +26,36%
LIGHTPATH TECH-A
15,7700 USD NASDAQ -4,74%
MARVELL TECH
275,2950 USD NASDAQ +25,46%
MICROCHIP TECH
94,9750 USD NASDAQ +3,78%
PHILIP MORRIS
174,510 USD NYSE +1,07%
PRAXIS PRECIS
297,4300 USD NASDAQ -11,26%
REZOLUTE
3,8500 USD NASDAQ +6,65%
SHAKE SHACK RG-A
55,560 USD NYSE -10,70%
STANDARDAERO
25,300 USD NYSE -7,51%
VERA THERAPEUT RG-A
32,5075 USD NASDAQ -4,22%
XOMETRY RG-A
82,5300 USD NASDAQ -13,35%
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