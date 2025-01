Valeurs technologiques : vers une nouvelle phase de croissance en 2025 (Franklin Equity Group)

(AOF) - Alors que l'année 2024 s'est avérée exceptionnelle pour le secteur des technologies, sa croissance pourrait être encore forte en 2025, affirme Matthew Cioppa, gérant de portefeuille et analyste chez Franklin Equity Group. Il invoque une progression régulière de la courbe d'adoption de l'intelligence artificielle générative (IA), une amélioration de la trajectoire de croissance des bénéfices hors Sept Fantastiques, alors que les niveaux de valorisation restent "raisonnables au regard de la croissance future".

Une adoption plus rapide des applications basées sur l'IA, tant au travail qu'à la maison, en 2025, "pourrait amplifier la trajectoire de croissance de secteurs tels que les logiciels et l'internet grand public", affirme le gérant pour qui les bénéficiaires de l'IA devraient être "beaucoup plus nombreux en 2025 qu'en 2024".

Alors que certains domaines du secteur technologique, en particulier ceux moins exposés à la phase de "construction" initiale de l'IA, ont rencontré des difficultés cycliques en 2024, la plupart de ces difficultés "devraient s'estomper en 2025". La croissance de nombreux éditeurs de logiciels d'entreprise a ralenti en raison du resserrement des budgets informatiques, les entreprises devant faire face aux incertitudes liées notamment aux élections américaines. Les résultats des élections pourraient entraîner une baisse des taux d'imposition des sociétés et une déréglementation, deux facteurs susceptibles de stimuler les dépenses informatiques des entreprises et la création de petites entreprises.

Pour autant, le ratio PEG (rapport entre le cours, les bénéfices et la croissance attendue des bénéfice futurs) de l'indice MSCI World Information Technology n'est que "légèrement supérieur à la moyenne de ces cinq dernières années".