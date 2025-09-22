Valeurs technologiques : Donald Trump fixe à 100000 dollars le visa H1B

(AOF) - Donald Trump a fixé à 100 000 dollars le prix d’un visa H1B, qui est utilisé par les sociétés américaines pour employer des étrangers à un poste spécialisé. Après une certaine confusion à propos des conditions liées au paiement de ce montant, la Maison-Blanche a précisé que cette mesure ne s'appliquerait qu'aux nouveaux demandeurs et non aux titulaires actuels ou à ceux souhaitant renouveler leur visa. Enfin, elle n'empêche aucun titulaire d'un visa H-1B en cours de validité d'entrer et de sortir des États-Unis.
Valeurs associées
|253,5864 USD
|NASDAQ
|-0,45%
|229,2000 USD
|NASDAQ
|-0,98%
|29,8799 USD
|NASDAQ
|+1,01%
|781,8550 USD
|NASDAQ
|+0,45%
|515,6600 USD
|NASDAQ
|-0,44%
A lire aussi
-
La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi après avoir atteint de nouveaux records lors de la séance précédente et alors que les investisseurs attendent les discours de plusieurs responsables de la Réserve fédérale (Fed) cette semaine. L'incertitude entourant ... Lire la suite
-
Un quinquagénaire déjà condamné pour des faits de nature sexuelle a démenti avoir tué il y a 31 ans une lycéenne, Nadège Desnoix, à l'ouverture de son procès lundi devant la cour d'assises de l'Aisne. "Je reconnais avoir été sur les lieux mais je ne reconnais pas ... Lire la suite
-
Chaque lundi, développez vos connaissances en matière de private equity grâce à Eurazeo. En deux minutes, un expert du groupe répond de façon claire et concrète aux questions que vous vous posez sur ce type d'investissement en tant qu'investisseur particulier. ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer