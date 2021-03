Valeurs moyennes : six actions à acheter dans l'informatique

Le Revenu a identifié six valeurs moyennes dans le secteur de l'informatique. (© DR)

Malgré la crise sanitaire, certaines entreprises de taille intermédiaire du secteur numérique parviennent à tirer leur épingle du jeu. Notre sélection resserrée de titres à favoriser dans les services informatiques, le conseil en technologies et l'édition de logiciels.

Grandes gagnantes en Bourse de la crise sanitaire avec la santé et les énergies renouvelables, les valeurs technologiques pâtissent désormais d'une rotation sectorielle en faveur des valeurs plus cycliques.

Un mouvement accentué par la hausse récente des taux d'intérêt qui pénalise les titres les mieux valorisés dont font partie nombre d'actions d'entreprises évoluant dans l'univers de la technologie.

Cette correction, à la fois rapide et d'ampleur, touche notamment les valeurs américaines, au premier rang desquelles les «GAFAMT» (Google-Alphabet, Amazon.com, Facebook, Apple, Microsoft et Tesla), six géants qui ont pesé jusqu'à un tiers de l'indice S&P 500 à leur pic touché en février dernier.

Les grandes valeurs technologiques françaises, telles que Dassault Systèmes, STMicroelectronics et Worldline, n'échappent pas à cette réallocation des portefeuilles des investisseurs.

Faire le tri

Malgré cet environnement chahuté, des opportunités d'achat subsistent parmi les valeurs moyennes de la technologie évoluant au sein de la cote parisienne.

Pour le moment la prudence est de mise sur le secteur des semi-conducteurs qui a déjà bien performé en Bourse et affiche une valorisation globalement élevée. Nous sommes en revanche davantage positifs sur le compartiment informatique