Valeurs moyennes : Portzamparc présente ses 9 convictions pour le 1er semestre 2025

A côté de son High Five, le bureau d'analyses présentait aujourd'hui ses convictions pour la première partie de l'année prochaine. Une sélection de neuf valeurs qui sera actualisée à mi-année, le 9 juillet.

On connait le High Five, cette sélection de 5 valeurs mise à jour tous les mois par Portzamparc mais il y a aussi la liste des convictions. Présentée en fin d'année et actualisée une fois à l'été, cette liste regroupe 9 valeurs. Pour le second semestre 2024, elle était composée de Eramet, Valneva, Entech, Lisi, Groupe Guillin, Waga, 2CRSI, Compagnie des Alpes Precia et Bastide.

Cette publication est aussi l'occasion pour Portzampar de dresser le bilan du marché des small et midcap, un compartiment à la peine avec un CAC mid & small qui a sous-performé le CAC 40 six fois en sept ans. Seule exception, l'année 2020 où il avait mieux résisté (-1,3% contre -7,1%). Cette faiblesse des petites et moyennes valeurs n'est pas un phénomène circonscrit à la France alors que l'évolution des indices comparables américain et européen montre la même tendance.

Les volumes d'échange sur le secteur sont à un point bas depuis deux ans, un phénomène encore plus marqué sur les smallcaps avec un volume quotidien moyen sur le CAC small à peine supérieur à 20 millions d'euros sur les mois d'octobre et novembre. Et pas vraiment de quoi se réjouir sur le front des introductions en Bourse avec 4 opérations seulement : Lighton, Exosens, Planisware et Stif avec toutefois des performances boursières plutôt au rendez-vous. Résultat de ce désamour, les valorisations sont modérées. Là où le ratio VE / Ebit median 2025 anticipé est de 12,8 sur le CAC 40, il ressort à 9,5 sur le CAC Mid 60 alors que le rebond des bénéfices est anticipé pour l'année prochaine avec une variation médiane du bénéfice par action anticipé à +14,8% sur le CAC Mid & Small comparée à 10,7% pour le CAC 40.

Pour attaquer la nouvelle année, Portzamparc a donc identifié 9 convictions.

1) 2CSRI : acheter avec un objectif de cours de 11,10 euros.

Portzamparc apprécie l'hypercroissance (avec un chiffre d'affaires 25-26 anticipé à 374 millions d'euros par le bureau d'analyses) et les leviers sur la rentabilité. Il met toutefois en garde sur le risque d'exécution de cette croissance, la concentration des clients du groupe et l'historique boursier difficile.

2) Bastide : acheter avec un objectif de cours de 35 euros.

Le groupe spécialiste de l'assistance médicale fondé en 1977 est apprécié pour sa valorisation attrayante (avec un PER 24-25 estimé de 7,3), ses résultats 24-25 avec un objectif de 560 millions d'euros de chiffre d'affaires pour une marge opérationnelle courante supérieure à 8,7%. L'endettement pèse sur le titre mais semble désormais sous contrôle.

3) Ekinops : acheter avec un objectif de 6,30 euros.

Le groupe fournit aux opérateurs télécoms et aux entreprises des solutions de transport optique et de routage de la donnée ainsi que des logiciels de gestion et virtualisation du réseau. Ekinops devrait afficher une belle croissance en 2025, pas vraiment reflétée dans sa valorisation alors que le titre se traite sous ses fonds propres (94 millions de valorisation contre 119 millions de fonds propres). Attention notamment tout de même au contexte politique français alors que l'Hexagone représente 44% de l'activité.

4) Entech : acheter avec un objectif de 10,60 euros

Entech fournit des technologies clés permettant l'intégration des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Le titre a perdu 30% depuis le début de l'année ce qui représente une sanction excessive pour le bureau d'analyse d'autant que le pipeline du groupe montre de la visibilité avec une augmentation des projets et de la taille des contrats. Entech dispose en plus d'un nouveau levier sur la croissance et la marge avec notamment une offre clés en main (solaire + stockage + financement). Les risques ? le décalage possible de projets et un modèle désormais plus capitalistique.

5) GL Events : acheter avec un objectif de 26 euros.

"Le momentum est particulièrement porteur" pour le eader européen en ingénierie et logistique événementielle. De nombreux événements majeurs sont attendus l'année prochaine et le groupe pourrait aussi profiter de la potentielle reprise de la concession du Stade de France dès juillet 2025. L'endettement est sous contrôle et la valorisation est attrayante. Reste l'exposition au marché français et la reprise difficile d'Exhibitions en Chine du fait d'un contexte économique toujours atone, notamment dans le BTP.

6) Hexaom : acheter avec un objectif de 40 euros

Le leader français de la construction et de la rénovation de maisons devrait bénéficier d'un assouplissement des conditions de marché avec un bas de cycle atteint cet été. Surtout, il pourrait tirer les fruits de sa stratégie de croissance externe (AST Groupe et HDV). Attention tout de même à l'évolution de la politique du logement dans l'Hexagone et à la loi ZAN.

7) NRJ : acheter avec un objectif de 11,20 euros

Alors oui, le groupe est très exposé à la France (89% du chiffre d'affaires), le digital pèse encore trop peu et le rendement est plus faible que celui de M6 ou TF1. Mais le groupe de média pourrait peut-être bénéficier de l'arrêt du pole TV alors que l'Arcom a décidé en septembre de ne pas renouveler la fréquence TNT de NRJ 12. Ce pole n'est toutefois pas du tout valorisé par les investisseurs alors que la décision définitive de l'Arcom est attendue d'ici la fin de l'année. D'ailleurs hors TV, la performance est solide avec notamment une marge opérationnelle courante de 16% (13% avec ) pour ce candidat potentiel à un retrait de la cote.

8) Séché Environnement : acheter avec un objectif de 120 euros

Un retour progressif à la croissance organique et de la croissance externe pour cet acteur majeur du traitement des déchets en France. Le profil est aussi plus résilient avec de la diversification géographique et par clientèle et un développement des métiers de services et de plateforme. Portzamparc précise toutefois que le consensus est parfois trop optimiste et qu'il faut s'attendre un un refinancement probable en mars prochain.

9) Stif

Le jeu de mots est savoureux : Stif est le Tesla's BESS friend. Allusion au métier du groupe qui fabrique des dispositifs anti-explosion pour les systèmes de stockage d'énergie par batteries (BESS pour battery energy storage system). Ce positionnement stratégique est réussi et il y a encore du potentiel pour de bonnes surprises, notamment côté croissance et rentabilité attendues. Les fondamentaux sont solides. Attention toutefois à la dépendance à Tesla (un tiers du chiffre d'affaires) en particulier et au marché des BESS en général (94% de la croissance de l'Ebitda sur la période 23-28).