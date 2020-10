Valeurs moyennes : ménage pour l'automne chez Portzamparc

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Après la bonne performance de sa short list de septembre (+10,6% depuis le 1er septembre contre +1,6% pour son indice de référence le CAC Mid & Small), le bureau d'études nantais revoit presque intégralement sa sélection pour le mois d'octobre.

Pour rappel, cette sélection de Portzamparc comprend cinq valeurs. Elle est équipondérée et passée sous revue tous les mois. Les titres sont choisis selon une double approche : d'excellents fondamentaux et un potentiel boursier de court terme. Le flottant doit être supérieur à 10 millions d'euros.

Ce mois-ci, quatre valeurs quittent le palmarès : Hexaôm, Delta Plus, Reworld Media et Virbac. Seul l'éditeur de logiciels Linedata conserve sa place dans le classement. 2CRSI, Clasquin, LDC, Ses-Imagotag font leur entrée. Revue de détail.

2CRSI : acheter avec un objectif de cours de 5 euros

«Un titre délaissé par le marché », titre la filiale de BNP Paribas. Il faut dire qu'après une première année de cotation réussie (IPO mi-2018), le groupe a déçu sur le plan commercial, en mettant plus de temps que prévu à diversifier son portefeuilles de clients majeurs et a été pénalisé par une « communication financière limitée ». Résultat, le titre s'échange actuellement à 0,5x en VE/CA de l'année en cours, en ne retenant que le bas de la guidance du groupe (CA 170-200M€). Pourtant, la société dispose d'un réel potentiel de croissance, notamment grâce au rachat de Boston Limited. En outre, elle a montré une vraie résilience face à la crise sanitaire. «L'exercice en cours a bien démarré avec une croissance pro-forma de 18% au T1 (mars à mai), et nous attendons un niveau comparable sur l'ensemble du S1», écrit Portzamparc.

Prochain événement : chiffre d'affaires du premier semestre le 13 octobre

Linedata : acheter avec un objectif de cours de 35,7 euros

L'éditeur de logiciels résiste bien à la crise avec des prises de commandes quasi stables à 26,9M€ (-2%). Portzamparc s'attend à un chiffre d'affaires annuel de 157,8M€, en baisse de 7%. En outre, Linedata devrait parvenir préserver sa rentabilité. «Pour 2020, nous tablons sur un EBITDA de 40,5M€ (-13%) soit une marge qui reste supérieure à 25%», écrivent les analystes du bureau d'études. Enfin, pour la troisième fois consécutive, l'argument spéculatif est mis en avant avec «un scénario d'OPRA toujours possible» et une valorisation attractive...

Prochain événement : résultats du troisième trimestre le 21 octobre

SES-Imagotag : acheter avec un objectif de cours de 26 euros

Le spécialiste des étiquettes électroniques a tiré profit de la croissance inédite du e-commerce alimentaire au deuxième trimestre en lien avec la crise sanitaire. Un contexte « nécessitant un modèle de livraison flexible et adapté, susceptible d'accélérer le besoin de digitalisation du secteur retail à moyen long-terme », peut-on lire dans la note de Portzamparc.

En outre, l'horizon financier s'éclaircit pour SES-Imagotag avec un renforcement de sa flexibilité financière via notamment un PGE de 30M€ et le retour de la croissance au deuxième semestre (+9,2%e) avec une nette amélioration de la rentabilité (EBITDA S2 : 4,5M€e vs. -2,2M€ n-1). Enfin, last but not least, «le titre est revenu autour de ses plus bas depuis la prise de participation majoritaire de BOE Technology et devrait selon nous bénéficier d'un effet rattrapage au deuxième semestre».

Prochain événement : chiffre d'affaires du troisième trimestre le 23 octobre

Clasquin : acheter avec un objectif de cours de 36 euros

Avec un point bas atteint au premier semestre, le plus difficile est derrière pour Clasquin. Portzamparc anticipe une recovery des volumes «assez courte dans le maritime et plus longue dans l'aérien». Le groupe est notamment porté par la surperformance du marché au troisième trimestre( avec des taux de fret aériens qui restent 25% plus élevés que l'an dernier, ce qui permet une relative absorption de la baisse du volume). Enfin, le titre est toujours sous valorisé avec une «décote sur les pairs plus forte qu'historiquement (EV/EBIT FY1) : -45% contre -34% en moyenne ».

Prochain événement : chiffre d'affaires du troisième trimestre le 29 octobre

LDC : acheter avec un objectif de cours de 150 euros

Grand retour pour LDC dans la sélection de Portzamparc. Le producteur de volailles peut compter sur des résultats solides. Il a fait preuve d'une bonne résilience face au Covid-19 et a bénéficié du redémarrage encourageant de l'activité restauration à partir de mai. En outre, le secteur agro-alimentaire, par définition défensif n'a pas à craindre d'arrêt d'activité en raison du caractère essentiel de l'activité. Enfin, la volaille est un des seuls aliments protéinés qui bénéficie d'une tendance haussière.

Prochain événement : chiffre d'affaires du deuxième trimestre le 7 octobre

SB (redaction@bourosorama.fr)