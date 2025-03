Valeurs moyennes : les actions retenues par Portzamparc pour le mois de mars

Spie reste dans le High Five pour le mois à venir. (crédits : L. Grassin )

Le bureau d'analyses a publié sa sélection de 5 valeurs pour le mois de mars 2025. Bilan sur les entrées et sortie et les performances boursières du High Five

Depuis le 7 janvier dernier, le High Five, cette sélection de cinq valeurs moyennes de Portzamparc, affiche une performance de 10% qui se compare favorablement avec le +4,3% de l'indice de référence, le CAC Mid & Small. Sur le mois écoulé, elle a même creusé l'écart puisqu'elle affiche +5,3% contre +1,1% pour l'indice. C'est notamment la belle performance de la biotech Valneva (+24,1%) qui a porté la progression. A l'inverse, Seb et Guerbet on déçu avec respectivement -7,7% et -3,3%. Pour des raisons opposées, ce sont d'ailleurs ces trois valeurs qui sortent du High Five et sont remplacées par Ekinops, Hexaom, Virbac . Revue de détail.

Ekinops : acheter avec un objectif de 6,20 euros

Clément Bassat l'affirme, la valorisation d'Ekinops est injuste. L'analyste explique que les marges du fournisseur de l'équipements de solutions télécoms se sont redressées en 2024 (avec une marge d'Ebitda de 13,8% au premier semestre 2024 après 7,3% au second semestre 23) et l'Ebit courant est attendu en progression de 50 points de base. Les leviers de croissance existent cette année et la société cote sous ses fonds propres (89 millions d'euros contre 119 millions). Et de conclure : "La valorisation actuelle ne reflète pas une société cash net qui s'autofinance."

Prochain événement : résultats 2024 le 5 mars

Hexaom : acheter avec un objectif de cours de 42,50 euros

Les commandes reprennent pour le promoteur immobilier. De plus, l'analyste Arnaud Despre, a récemment eu confirmation "d'un excellent mois de janvier et d'un bon mois de février, assurant la reprise de la croissance topline à partir du 4e trimestre". La valorisation reste, elle, déprimée "à l'aube d'une reprise de cycle de croissance" : le ratio valeur d'entreprise sur Ebit 2025 estimé ressort à 3,1 fois contre une moyenne de 5,5 fois sur les cinq dernières année en excluant l'impact b to b de 2022.

Prochain événement : résultats annuels le 27 mars

Spie : acheter avec un objectif de cours de 44 euros

Le spécialiste des services liées à l'énergie devrait afficher une très belle dynamique sur 2024 et 2025, portée par un maintien de la croissance organique autour de 5% et une forte contribution de la croissance externe. Les perspectives sont également favorables sur un acroissement des marges grâce, notamment à "l'assainissement de l'environnement concurrentiel en France et la normalisation progressive des marges d'Ebita en Europe centrale et en Europe de l'Ouest et du Notd vers des niveaux plus normatifs". L'analyste Nicolas Delmas nous dit qu'il y a un potentiel de hausse du cours supplémentaire grâce à une croissance externe financée par un recours très limité à la dette.

Prochain événement : résultats annuels le 6 mars

Stif : acheter avec un objectif de cours de 40,50 euros

Stif conserve sa place dans le High Five grâce à une dynamique "toujours aussi explosive" nous précise, non sans humour, Jérémy Sallée. Le spécialiste des dispositifs anti-explosifs pour BESS pourrait bien surprendre sur sa marge 2024. Portzmparc table ainsi sur une marge opérationnelle courante de 18,7% en hausse de 9,8 points, contre 18% attendu par le consensus. Le news flow commercial est favorable avec de possibles annonces de contrats à venir. Et la valorisation dans tout ça, après une progression du titre de plus de 200% en un an ? "Elle ne reflète pas le potentiel du nouveau métier BESS"...

Prochain événement : résultats annuels le 27 mars

Virbac : acheter avec un objectif de cours de 428,50 euros

Pour Gaétan Calabro, c'est clair : le spécialiste de la santé animale est prêt à rugir. Les résultas 2024 qui seront dévoilés le 13 mars devraient être de qualité et le groupe continue d'afficher un profil défensif : "6e acteur mondial d'un secteur peu dépendant de la conjoncture avec un profil de risque très diversifié qui surperforme son marché depuis 5 ans." Les transactions récentes dans le secteur se sont effectuées sur des multiples "nettement plus élevés", ce qui dessine en creux une valorisation attractive pour le français.

Prochain événement : résultats annuels le 13 mars

Le High Five est une sélection équipondérée et passée en revue tous les mois. Les titres sont choisis selon une double approche : d'excellents fondamentaux et un potentiel boursier de court terme. Le flottant doit être supérieur à 10 millions d'euros.

L. G.