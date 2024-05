Valeurs moyennes : encore des ajustements pour le High Five de mai

entech hydro (crédit photo : entech groupe / )

Ce mois de mai, Portzamparc a complètement remanié sa sélection de midcaps, à l'exception d'une seule valeur...

Le récent nettoyage de printemps a été bénéfique pour le High Five, qui affiche une performance de 7,60% sur le mois précédent, dépassant l'indice de référence, le CAC Mid & Small, qui a chuté de 1,70%. Malgré ce succès, l'équipe de gestion a décidé de procéder à une refonte presque totale du portefeuille.

Parmi les gagnants, Fountaine Pajot s'est distingué avec une augmentation de 16,80%, soutenue par des résultats semestriels dépassant les attentes. Neoen a également bien performé, avec une hausse de 11,90% après un réajustement de valorisation, particulièrement lié aux rumeurs en Australie. Eramet a progressé de 9,10% suite à une révision à la hausse de son indication d'EBITDA, attribuable aux prix du manganèse. Enfin, le groupe LISI a enregistré une modeste hausse de 2,10% avec un réajustement en cours de sa valorisation.

En revanche, Spie est la seule valeur à avoir subi une perte, avec un recul de 1,80% malgré des performances conformes et des résultats trimestriels légèrement supérieurs aux attentes.

Dans le cadre des ajustements, Eramet, Fountaine Pajot, Neoen et Spie sortent du High Five, tandis que Bastide, Entech, Trigano et Wavestone font leur apparition ou leur retour dans la sélection. LISI conserve sa place dans cette sélection.

Bastide : acheter, avec un objectif de cours de 30 euros

Le groupe Bastide, spécialisé dans le matériel médical et les services de santé à domicile, fait partie de ce nouveau High Five. Selon l'analyste Gaétan Calabro, l'entreprise offre un bon point d'entrée. Avec un endettement maîtrisé, Bastide a sécurisé ses échéances à court terme jusqu'en 2026 (275 millions d'euros) et finalise un refinancement incluant une extension de la dette sur 6 à 7 ans avec une légère hausse du coût de la dette (+50 pb). Par ailleurs, le groupe devrait afficher un solide chiffre d'affaires au troisième trimestre (+4,4% organique), ce qui pourrait confirmer les perspectives pour 2023-24 avec un chiffre d'affaires ciblé de 530 millions d'euros hors fusions-acquisitions. De plus, la société accélère ses cessions avec des discussions en cours pour vendre 5 à 10 filiales MAD (CA de 8 à 45 millions d'euros), prévoyant des transactions dans les 6 prochains mois. Enfin, Portzamparc souligne une valorisation attractive avec des ratios PER de 7,6x, EV/EBITDA de 3,8x et EV/EBIT de 9,6x, représentant respectivement une décote de 56%, 40% et 50% par rapport à la moyenne historique sur 5 ans.

Prochain événement : chiffre d'affaires du 3eme trimestre le 15 mai.

Entech : acheter avec un objectif de cours de 10,50 euros

Entech affiche une solide croissance, avec une progression de +37% au premier semestre, malgré des retards de projets de stockage indépendants d'Entech (Enedis). La société prévoit d'atteindre un EBITDA au point mort au second semestre et ambitionne une rentabilité positive en 2024/25, avec un seuil de rentabilité estimé autour de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les guidances pour mars 2026 envisagent un chiffre d'affaires d'environ 130 millions d'euros et une marge EBITDA d'environ 20%. Entech dispose de catalyseurs importants à concrétiser, notamment avec l'ouverture de la réserve secondaire en juillet 2024 pour le stockage (1 à 2 GW) et la poursuite de la tendance des projets qui deviennent plus nombreux et plus importants, en collaboration avec des clients clés. Malgré une baisse du titre depuis janvier (-39%), Entech bénéficie d'un bilan renforcé et les risques d'une augmentation de capital à court terme sont jugés faibles selon l'analyste Nicolas Royot.

Prochain événement : chiffre d'affaires annuel le 28 mai.

LISI : acheter avec un objectif de cours de 29,50 euros

LISI, analysé par Jérémy Sallée, reste dans la sélection avec un objectif de cours rehaussé à 29,50€. Au premier trimestre, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires nettement supérieur, s'élevant à 449 millions d'euros (+11,9%). La dynamique exceptionnelle dans le secteur de l'Aéro (+26% vs PZP +15%) a été un moteur de croissance, tandis que l'activité dans l'Auto a résisté (-1%) et le segment Médical a connu un retrait ponctuel (-7%). Les perspectives demeurent favorables dans les secteurs de l'Aéro et du Médical, avec une prudence maintenue pour l'Auto où le chiffre d'affaires devrait rester stable. Le scénario de chiffre d'affaires pour 2024 a été relevé à +11% (vs +9% précédemment) et la rentabilité devrait bénéficier en 2024 d'effets de volume et de prix dans l'Aéro, de gains de productivité dans l'Auto et l'Aéro, ainsi que d'une détente des tensions inflationnistes. Malgré le risque de flowback, le titre LISI devrait continuer à bénéficier d'un momentum favorable, notant une progression de 15% à 21€ depuis l'investissement de Peugeot Invest qui détient encore 10% du capital.

Prochain événement : résultats du 1er semestre le 25 juillet.

Trigano : acheter avec un objectif de cours de 195 euros

Trigano fait son grand retour dans le High Five, sélectionné par Arnaud Despre. Le groupe a démontré une forte résilience sur le marché, avec l'absence de surstocks dans les réseaux de distribution en Espagne et en Italie, ainsi qu'une croissance solide des immatriculations en France (+8,8%) et en Allemagne (+7,2%) au cours des trois derniers mois. De plus, Trigano a élargi sa base de clients avec environ +60% de nouveaux entrants rencontrés lors des salons. Au premier semestre, le leader du camping-car en Europe a enregistré une progression de +18,4% de son chiffre d'affaires, prévoyant ainsi un nouveau record en termes de marge EBIT à 12,2%. Bien que le besoin en fonds de roulement ait atteint un pic à fin février en raison d'importantes livraisons de châssis, cette situation devrait se normaliser au fil de l'exercice.Enfin, la récente correction des marchés a rendu Trigano attrayant avec un EV/EBIT prévu à 4,6x pour 2023/24, un PER de 6,7x et un rendement du flux de trésorerie disponible (FCF yield) dépassant les 15%.

Prochain événement : résultats du 1er semestre le 6 mai.

Wavestone : acheter avec un objectif de cours de 71,90 euros

Malgré les défis macroéconomiques, Portzamparc a choisi d'inclure le cabinet de conseil Wavestone dans sa sélection. L'économie européenne montre des signes de faiblesse, notamment avec un attentisme dans certains secteurs comme la finance, et des avertissements récents de la part d'Accenture. De plus, Wavestone a annoncé un ralentissement marqué de sa croissance pour le T4. Cependant, le groupe a pris des mesures préventives en ralentissant le recrutement, en maîtrisant les dépenses, et l'activisme commercial soutient le backlog, avec un niveau de 4,2 mois pour Wavestone par rapport à plus de 5 mois pour Q_PERIOR. Aucune crainte n'est à signaler concernant les objectifs annuels, avec une croissance organique supérieure à 7% pour l'exercice fiscal et une marge opérationnelle courante (MOC) visée à 15%, hors Q_PERIOR et Aspirant. Enfin, la valorisation actuelle, qui se situe à 19% sous son plus haut annuel, affiche un rapport valeur d'entreprise (VE) sur le résultat opérationnel courant (ROC) inférieur à 11x pour 2024/25. Cette évaluation demeure légèrement en dessous de la moyenne à long terme malgré le profil plus international et le potentiel d'amélioration des marges plus important à moyen terme pour Wavestone.

Prochain événement : chiffre d'affaires du 4eme trimestre le 29 avril.

Le High Five est une sélection équipondérée et passée en revue tous les mois. Les titres sont choisis selon une double approche : d'excellents fondamentaux et un potentiel boursier de court terme. Le flottant doit être supérieur à 10 millions d'euros.

Antoine MORISSE (redaction@boursorama.fr)