Valeurs moyennes : c'est la rentrée pour le High Five de Portzamparc

C'est une sélection de midcaps presque intégralement renouvelée qui est présentée pour le mois de septembre par le bureau d'analyses. Revue de détail.

Il faut savoir repartir de l'avant. La performance du High Five, cette sélection de 5 valeurs moyennes effectuée par Portzamparc, n'a pas convaincu réussi à redresser la barre en août après un mois de juillet compliqué. Quand l'indice de référence, le CAC Mid & Small, reculait de 1,5% sur la période écoulée, le High Five abandonnait, lui, 4,1%. A l'origine de la contre-performance notamment, la déception sur le chiffre d'affaires du 2e trimestre d'Equasens, faisant perdre 12,5% au titre. Bénéteau a de son côté abandonné 6,8% alors que des craintes se font jour sur la demande à moyen terme. Ipsos qui a grimpé de 2,8% est le seul qui a réussi à sauver sa place...

Bénéteau, Eramet, Delta Plus et Equasens sortent donc du High Five alors que Akwel, Infotel, Hexaom et Rubis font leur entrée (ou leur retour).

Akwel : acheter avec un objectif de cours de 23,70 euros

L'analyste Jérémy Sallé s'attend à un rebond de la marge opérationnelle du petit équipementier automobile au premier semestre. De plus, la suite de l'exercice s'annonce mieux avec "un management plus optimiste" sur la croissance et les marges. En Bourse, le point d'entrée est attrayant avec "des attentes et une valorisation faibles pour une socité de qualité qui se replie de près de 15% depuis le début de l'année".

Prochain événement : résultats du 1er semestre le 21 septembre.

Hexaom : acheter avec un objectif de cours de 32 euros

On a a récemment appris la mise en redressement judiciaire de la filiale ADC. L'ex Maisons France Confort a chiffré les impacts avec une perte opérationnelle attendue au premier semestre que l'analyste estime à 7 millions d'euros. Si l'année 2024 s'annonce tendue sur le front du marché de la promotion immobilière, "le management voit un plancher [...] et s'attend à une stabilité voire une légère reprise en 2025." Alors certes reconnait Arnaud Despre, "le momentum et le newsflow sont peu engageants" mais il estime que le pari risque / plus-value potentielle est intéressant.

Prochain événement : résultats du premier semestre le 4 octobre.

Infotel : acheter avec un objectif de cours de 65,20 euros

Oui, le chiffre d'affaires a déçu au 2e trimestre mais cela ne "devrait être qu'un trou d'air passager" pour la SSII. "Le développement de l'offshore permet de regagner de la marge sur les clients les plus exigeants sur les tarifs." Enfin, la valorisation est "modérée pour un acteur en croissance structurelle et qui l'a toujours été."

Prochain événement : résultats du premier semestre le 20 septembre.

Ipsos : acheter avec un objectif de cours de 64 euros

Augustin Socié le réaffirme : c'est encore l'heure de jouer le rebond pour le seul rescapé du High Five d'août. Les arguments n'ont pas varié. Alors oui, il ya eu de la décroissance au premier semestre en raison d'un fort effet de base mais "l'accélération de la croissance au second semestre se matérialise déjà dans le carnet de commandes et la marge opérationnelle du S1 est en ligne avec l'objectif annuel de 13%. Pour l'analyste, c'est clair : "La réaction du titre [est] exagérée au regard de la capacité du groupe à tenir ses coûts."

Prochain événement : chiffre d'affaires du 3e trimestre le 26 octobre.

Rubis : acheter avec un objectif de cours de 36,60 euros

Nicolas Royot table sur une progression de plus de 30% du résultat net 2023 et une progression de plus de 22% de l'excédent brut d'exploitation au premier semestre, à 382 millions d'euros. Le groupe dispose de leviers de croissance et de zones dynamiques. DE son côté, la valorisation est actuellement bien en dessous de sa moyenne historique (un ratio VE/EBE 2023 estimé de 4,9 contre une moyenne historique sur 5 ans de 9,2.

Prochain événement : résultats du premier semestre le 7 septembre.

Le High Five est une sélection équipondérée et passée en revue tous les mois. Les titres sont choisis selon une double approche : d'excellents fondamentaux et un potentiel boursier de court terme. Le flottant doit être supérieur à 10 millions d'euros.