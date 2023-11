Valeurs automobiles : la guerre des batteries est déclarée

Après des années de hausse, le prix du lithium, du cobalt et du nickel ont connu une chute spectaculaire. L'accélération de l'électrification du parc automobile va toutefois doper la demande. (© CC/Audi/Northvolt/ACC/Renault)

L’émergence d’une filière européenne de la batterie apparaît comme une question de survie pour les constructeurs du Vieux Continent. Découvrez les acteurs les plus impliqués et les projets qui vont révolutionner le secteur.

La France a beau être le berceau de marques centenaires et héberger deux des plus grands constructeurs automobiles au monde, cela n’a pas empêché le déficit commercial de la filière d’atteindre des sommets au cours du premier semestre : 11,3 milliards d’euros, un record historique !

Le «trou» pourrait approcher les 20 milliards d’euros en année pleine. Si le phénomène ne date pas d’hier – le dernier exercice excédentaire pour le secteur remonte à 2009 –, la fin des moteurs thermiques et le basculement vers la mobilité électrique, actés par le paquet législatif Fit for 55 de l’Union européenne (UE), devraient encore accentuer la tendance.

En cause, la part prépondérante des batteries dans le coût de revient des véhicules électriques et l’extrême dépendance de Renault, Peugeot et Citroën vis-à-vis des fabricants chinois et coréens de ces incontournables composants.

En adoptant des mesures drastiques de sortie des énergies fossiles afin de lutter contre le réchauffement climatique, les gouvernements européens ont pris le risque de fragiliser le secteur automobile.

Privées de leur atout majeur – une maîtrise sans égale des motorisations thermiques –, Renault , Stellantis , Mercedes, BMW et Volkswagen se trouvent exposés à la concurrence chinoise et contraints de