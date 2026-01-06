Valero signale l'endommagement d'une conduite de gaz naturel à la raffinerie de Houston

Valero Energy VLO.N a indiqué mardi qu'une conduite de gaz naturel dans sa raffinerie de Houston, d'une capacité de 205 000 barils par jour, a été endommagée vers 13h15 heure locale, selon une alerte communautaire.

"L'équipe d'intervention d'urgence de Valero et les pompiers de Houston sont sur les lieux. Notre principale préoccupation est la sécurité de nos employés et de la communauté environnante", a déclaré la société.