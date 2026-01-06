 Aller au contenu principal
Valero signale l'endommagement d'une conduite de gaz naturel à la raffinerie de Houston
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 20:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Valero Energy VLO.N a indiqué mardi qu'une conduite de gaz naturel dans sa raffinerie de Houston, d'une capacité de 205 000 barils par jour, a été endommagée vers 13h15 heure locale, selon une alerte communautaire.

"L'équipe d'intervention d'urgence de Valero et les pompiers de Houston sont sur les lieux. Notre principale préoccupation est la sécurité de nos employés et de la communauté environnante", a déclaré la société.

Valeurs associées

Gaz naturel
3,52 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
60,59 USD Ice Europ -1,91%
Pétrole WTI
57,02 USD Ice Europ -2,31%
VALERO ENERGY
177,920 USD NYSE -1,49%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

