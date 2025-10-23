Valero progresse après un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes et un rebond de la marge de raffinage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

23 octobre - ** Les actions du raffineur Valero Energy

VLO.N ont augmenté de 5 % à170,07 $ ** La société a dépassé les attentes de Wall Street pour le bénéfice du troisième trimestre , grâce à un rebond des marges de raffinage

** VLO annonce un bénéfice ajusté de 3,66 dollars par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 3,05 dollars attendus par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** "L'utilisation du débit de nos raffineries a été de 97 %, les régions de la côte du Golfe et de l'Atlantique Nord ayant atteint de nouveaux records de débit - après la performance record du trimestre dernier sur la côte du Golfe" - Lane Riggs, directeur général de Valero

** La marge de raffinage de Valero par baril traité est en hausse à 13,14 dollars au cours du trimestre, contre 9,09 dollars un an plus tôt, ajoute la société **En incluant les mouvements de la séance, VLO est en hausse de 38,2% depuis le début de l'année