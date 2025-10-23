 Aller au contenu principal
CAC 40
8 235,62
+0,35%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Valero progresse après un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes et un rebond de la marge de raffinage
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 15:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

23 octobre - ** Les actions du raffineur Valero Energy

VLO.N ont augmenté de 5 % à170,07 $ ** La société a dépassé les attentes de Wall Street pour le bénéfice du troisième trimestre , grâce à un rebond des marges de raffinage

** VLO annonce un bénéfice ajusté de 3,66 dollars par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 3,05 dollars attendus par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** "L'utilisation du débit de nos raffineries a été de 97 %, les régions de la côte du Golfe et de l'Atlantique Nord ayant atteint de nouveaux records de débit - après la performance record du trimestre dernier sur la côte du Golfe" - Lane Riggs, directeur général de Valero

** La marge de raffinage de Valero par baril traité est en hausse à 13,14 dollars au cours du trimestre, contre 9,09 dollars un an plus tôt, ajoute la société **En incluant les mouvements de la séance, VLO est en hausse de 38,2% depuis le début de l'année

Valeurs associées

Gaz naturel
3,45 USD NYMEX +0,32%
Pétrole Brent
65,45 USD Ice Europ +1,71%
Pétrole WTI
61,29 USD Ice Europ +1,91%
VALERO ENERGY
172,300 USD NYSE +6,46%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

