Nikkei 225
49 718,71
+0,84%
Valero prévoit de moderniser le CDU de la raffinerie de Port Arthur, au Texas, en février, selon certaines sources
03/12/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Valero Energy VLO.N prévoit d'effectuer des travaux d'amélioration sur la grande unité de distillation de brut de sa raffinerie de Port Arthur, Texas, d'une capacité de 380 000 barils par jour, en février, ont déclaré des personnes familières avec les opérations de l'usine.

Un porte-parole de Valero n'a pas répondu mardi à une demande de commentaire sur les plans de maintenance de la raffinerie.

