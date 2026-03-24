Valero ferme une raffinerie au Texas après l'explosion d'une unité de production de diesel, selon des sources

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(Ajoute des détails, un contexte et un arrière-plan) par Erwin Seba

Valero Energy Corp VLO.N a fermé sa raffinerie de pétrole de 380 000 barils par jour (bpd) à Port Arthur, au Texas, à la suite d'une explosion et d'un incendie dans une unité d'hydrotraitement du diesel, ont déclaré lundi des personnes au fait des opérations de l'usine.

L'explosion de l'unité d'hydrotraitement du diesel 243, d'une capacité de 47 000 bpj, a secoué la région située à l'est du Texas, à la frontière de la Louisiane, ont déclaré les sources, l'explosion ayant été entendue jusqu'à une distance de 11 miles.

La fermeture de la raffinerie est considérée comme nécessaire pour contenir l'incendie, qui a continué à faire rage près de cinq heures après l'explosion survenue à environ 19h30 CDT lundi (0030 GMT, mardi), ont indiqué les sources. La raffinerie a perdu son alimentation en eau et en vapeur alors que les pompiers tentaient d'éteindre l'incendie.

Aucun blessé n'a été signalé dans l'installation, ont indiqué les sources.

Les hydrotraiteurs de diesel utilisent de l'hydrogène pour éliminer le soufre des carburants au cours de leur production afin de respecter les règles environnementales américaines.

La raffinerie Valero de Port Arthur, la plus grande de la société, est située à 86 miles (139 km) à l'est de Houston.