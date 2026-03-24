Valero ferme une raffinerie au Texas après l'explosion d'une unité d'hydrotraitement de diesel

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(Mise à jour de la réponse de l'entreprise et des ordres des autorités d'urgence) par Erwin Seba

Valero Energy Corp VLO.N a fermé sa raffinerie de pétrole de 380 000 barils par jour (bpd) à Port Arthur, au Texas, à la suite d'une explosion et d'un incendie dans une unité d'hydrotraitement du diesel, ont déclaré lundi des personnes familières avec les opérations de l'usine.

La cause de l'explosion de l'unité d'hydrotraitement de diesel 243 d'une capacité de 47 000 bpj n'a pas été clairement établie. L'explosion a pu être entendue jusqu'à 11 miles de distance, ont déclaré les sources.

Dans une réponse envoyée par courriel à Reuters, Valero a confirmé qu'un incendie s'était déclaré dans une unité de sa raffinerie de Port Arthur et que tout le personnel avait été retrouvé.

Les hydrotraiteurs de diesel utilisent de l'hydrogène pour éliminer le soufre des carburants pendant leur production afin de respecter les règles environnementales américaines.

Les responsables de la gestion des urgences de la ville de Port Arthur ont émis un ordre de mise à l'abri immédiate "pour assurer la sécurité de tous les résidents des environs à la lumière de la récente explosion survenue à la raffinerie Valero."

La fermeture de la raffinerie est considérée comme nécessaire pour contenir l'incendie, qui a continué à faire rage près de cinq heures après l'explosion survenue à environ 19h30 CDT lundi (0030 GMT mardi), selon les sources. La raffinerie a perdu son alimentation en eau et en vapeur alors que les pompiers tentaient d'éteindre l'incendie.

Valero a ajouté que "l'équipe d'intervention d'urgence de la société réagit et se coordonne avec les autorités locales... (et) par précaution, les autorités du comté de Jefferson ont fermé les autoroutes 82 et 87.""

La raffinerie de Valero à Port Arthur, la plus grande de la société, est située à 86 miles (139 km) à l'est de Houston.