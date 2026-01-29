Valero fera fonctionner ses raffineries à 90 % de leur capacité au premier trimestre 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le raffineur de pétrole brut américain Valero Energy Corp VLO.N prévoit d'exploiter ses 15 raffineries jusqu'à 90% de leur capacité totale combinée de 3,2 millions de barils par jour (bpd) au premier trimestre 2026, a déclaré le directeur financier Homer Bhullar lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs jeudi.
