Valero fera fonctionner ses raffineries à 90 % de leur capacité au premier trimestre 2026

Le raffineur de pétrole brut américain Valero Energy Corp VLO.N prévoit d'exploiter ses 15 raffineries jusqu'à 90% de leur capacité totale combinée de 3,2 millions de barils par jour (bpd) au premier trimestre 2026, a déclaré le directeur financier Homer Bhullar lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs jeudi.