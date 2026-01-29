Valero Energy déclare s'être engagé avec trois vendeurs autorisés de brut vénézuélien

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute un contexte et des détails sur la capacité de raffinage de l'entreprise au paragraphe 6) par Nicole Jao et Vallari Srivastava

Valero Energy VLO.N a déclaré jeudi qu'il s'était engagé avec trois vendeurs autorisés de pétrole brut vénézuélien , alors que le raffineur s'efforce d'obtenir du brut lourd à prix réduit à la suite de l'accord de Caracas avec Washington pour exporter jusqu'à 50 millions de barils.

Les raffineurs américains devraient bénéficier de manière significative des efforts du président Donald Trump pour stimuler la production au Venezuela et reconstruire le secteur pétrolier délabré du pays après la capture du président Nicolas Maduro au début du mois de janvier.

"Nous évaluons le brut vénézuélien comme nous le faisons toujours pour toutes nos alternatives", a déclaré Randy Hawkins, vice-président de l'approvisionnement et du commerce du brut et des matières premières, lors d'un appel avec des investisseurs.

"En ce qui concerne l'avenir, nous avons déjà pris contact avec les trois vendeurs de brut autorisés et nous avons acheté des barils à chacun d'entre eux", a-t-il ajouté.

Le raffineur n'a pas révélé l'identité des vendeurs, mais a déclaré qu'il s'attendait à ce que le brut vénézuélien constitue "une part assez importante" de l'alimentation lourde de sa raffinerie dans les mois à venir.

La société basée à San Antonio a donné le coup d'envoi de la saison des résultats pour les raffineurs américains plus tôt dans la journée de jeudi.

La société a traité jusqu'à 240 000 barils par jour de brut lourd vénézuélien dans son système de raffinage avant un projet d'expansion de saraffinerie de 435000 bpj à Port Arthur, au Texas, en 2023, qui a considérablement augmenté sa capacité de traitement du pétrole brut lourd, a déclaré M. Hawkins.

"Nous nous attendons à ce que notre capacité de traitement vénézuélienne soit nettement supérieure à ce chiffre ", a-t-il ajouté.