Valerio Therapeutics publie ses résultats financiers du premier semestre 2023 et fait le point sur ses activités

Nouvelle identité dévoilée, reflétant l’objectif de développer des thérapies innovantes contre le cancer

Poursuite des efforts de R&D pour VIO-01 (anciennement OX425) et AsiDNATM

Optimisation de la plateforme PlatONTM, ciblant de nouveaux actifs en combinaison avec des ADN leurres

Trésorerie de 16,8 millions d'euros au 30 juin 2023, renforcée par une augmentation de capital de 12 millions d'euros

Visibilité financière assurée jusqu'au deuxième trimestre 2024

Poursuite de l’évaluation des possibilités de partenariats commerciaux



Paris (France), le 28 septembre 2023 - 20h00 CEST - Valerio Therapeutics S.A. (Euronext Growth Paris : ALVIO), ci-après " Valerio Therapeutics " ou la " Société ", société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de médicaments innovants ciblant les mécanismes de réponse aux dommages de l’ADN tumoral (DDR) et les oncogènes pilotes, publie aujourd'hui ses résultats financiers semestriels consolidés au 30 juin 2023, et fait le point sur ses activités.



