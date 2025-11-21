 Aller au contenu principal
Valerio Therapeutics, plus forte hausse du SRD à la clôture de la séance du 21 novembre 2025
information fournie par AOF 21/11/2025 à 17:50

(AOF) - Valerio Therapeutics (-8,90+ à 0,174 euro)

Abonné aux fortes variations, à la hausse comme à la baisse, la société de biotechnologie a signé le plus fort repli du SRD. Fin octobre, le groupe a annoncé la signature d'un traité de fusion relatif à la fusion-absorption de Valour Bio par Valerio Therapeutics. Cette fusion a pour objectif de simplifier et rationaliser la structure juridique du groupe Valerio. Valerio Therapeutics détient 90,01% du capital et des droits de vote de Valour Bio. La fusion sera donc réalisée suivant le régime simplifié, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Valeurs associées

VALERIO THER. (EX ONXEO)
0,1740 EUR Euronext Paris -8,90%
