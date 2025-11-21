La Bourse de Paris termine sans élan

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé à l'équilibre vendredi, au terme d'une semaine marquée par les craintes d'une bulle financière autour de l'intelligence artificielle (IA) sur les marchés.

Le CAC 40 est resté stable (+0,02%), en hausse de 1,58 point, à 7.982,65 points. La veille, il avait terminé en légère hausse de 0,34%, à 7.981,07 points.

Sur une semaine, l'indice vedette parisien a cédé 2,29%.

Il a été freiné par les craintes croissantes des investisseurs d'une bulle financière autour du secteur de l'intelligence artificielle, qui portait pourtant les Bourses mondiales depuis plusieurs mois.

Après avoir salué les résultats du géant des puces spécialisées Nvidia mercredi, les investisseurs ont finalement été rattrapés par leurs craintes que les dépenses massives pour développer cette technologie et que les valorisations des géants de la tech ne soient trop élevées.

"La question centrale est désormais savoir si et à quel point l'IA va avoir des effets positifs sur la productivité des entreprises", explique à l'AFP Charlotte de Montpellier, économiste senior à ING.

Les acteurs du marché ont en revanche pu apprécier les propos d'un responsable de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui a estimé vendredi qu'il y avait "de la marge" pour une nouvelle baisse des taux directeurs à court terme.

"Je continue de voir de la marge pour un nouvel ajustement à court terme" des taux directeurs, en décembre, a déclaré le président de la Fed de New York John Williams, en déplacement au Chili.

Cette prise de parole est de bon aloi pour les investisseurs, car la probabilité d'une baisse des taux lors de la prochaine réunion de l'institution s'était considérablement réduite ces dernières semaines, sur fond d'inflation persistante aux États-Unis.

Côté obligataire, le taux d'intérêt de l'emprunt français à échéance dix ans a atteint 3,47%, contre 3,49% la veille en clôture.

La défense à la peine

Les titres de la défense européenne ont reculé nettement après l'annonce du plan américain pour la paix en Ukraine, qui prévoit notamment que Kiev cède les régions de Donetsk et Lougansk dans l'est du pays à Moscou et que l'Ukraine renonce à adhérer à l'Otan.

Or, la hausse des valeurs de la défense en Europe depuis plusieurs mois se base sur l'hypothèse d'une poursuite de ce conflit, qui pousse les pays européens à investir massivement dans leur armement.

A Paris, Thales a cédé 3,77% à 226,90 euros et Dassault Aviation 3,06% à 265,80 euros.

Ubisoft de retour

L'éditeur français de jeux vidéo Ubisoft, dont la cotation a été suspendue pendant une semaine en raison d'un report de ses résultats semestriels, a pris 3,87% à 7,03 euros.

Lors d'une conférence téléphonique, le groupe a expliqué que de nouveaux auditeurs, nommés en juillet lors de son assemblée générale, avaient constaté un problème dans la comptabilisation d'un partenariat sur l'année fiscale 2025, dont les comptes avaient déjà été approuvés.

Euronext CAC40