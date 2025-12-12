Valerio Therapeutics, plus forte baisse du SRD à la mi-séance du vendredi 12 décembre 2025

(AOF) - Valerio Therapeutics (-8% à 0,13 euro)
La société de biotechnologie se dirige tout droit vers une troisième séance consécutive dans le rouge. Depuis le début de l'année, le titre grimpe de près de 90%.
|0,1400 EUR
|Euronext Paris
|-6,67%
