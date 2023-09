Valerio Therapeutics: 16,8 millions d'euro de trésorerie, visibilité jusqu'au 2e trimestre 2024

Ces sociétés pâtissent d'un cycle économique beaucoup moins favorable, qui se traduit notamment par une baisse du financement par le capital-risque des start-up. Ces entreprises sont donc obligées de mener des plans de licenciement. A cela s'ajoute un cadre réglementaire bien plus contraint. D'abord, aux Etats-Unis, les mesures liées à l'Inflation Reduction Act (IRA) pourraient avoir un fort impact sur les marges des intervenants. En effet, à partir de 2026, le programme fédéral Medicare va pouvoir renégocier le prix des médicaments commercialisés depuis neuf ans (chimiques) ou 13 ans (biologiques), avec des rabais qui pourraient aller de 35 à 60 % pour les biotechs. De même, en Europe, avec la nouvelle réglementation du médicament présentée à Bruxelles en avril, la durée de protection d'un brevet va être réduite si le traitement innovant n'est pas commercialisé dans tous les pays-membres sous deux ans.

" Valerio Therapeutics est bien placé pour faire progresser rapidement des candidats thérapeutiques révolutionnaires jusqu'à la phase 2 de développement et, à terme, pour contribuer au traitement des patients atteints de cancer à l'échelle mondiale ", estime le Dr Shefali Agarwal, Présidente Directrice Générale.

(AOF) - Valerio Therapeutics affiche une trésorerie de 16,8 millions d'euros au 30 juin 2023, « renforcée par une augmentation de capital de 12 millions d'euros » qui lui assure une visibilité financière « jusqu'au deuxième trimestre 2024 ». L’ex-Onxeo spécialiste des médicaments ciblant les mécanismes de réponse aux dommages de l’ADN tumoral et des oncogènes pilotes, annonce une perte nette semestrielle de 11,64 millions d’euros contre 11,47 millions il y a un an, toujours sans chiffre d’affaires.

